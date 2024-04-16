بنوك عالمية ترفع توقعاتها لأسعار النفط بعد الهجوم الإيراني

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - زاد الهجوم الإيراني على "إسرائيل" مطلع الأسبوع من المخاطر الجيوسياسية في سوق النفط على المدى القريب مما دفع بعض البنوك إلى رفع توقعاتها للأسعار.وشنت إيران هجوماً على "إسرائيل" بأكثر من 300 طائرة مسيرة وصاروخ في وقت متأخر من يوم السبت ردا على هجوم يشتبه بأن إسرائيل نفذته على قنصليتها بسوريا في أول أبريل.



والرد الإيراني هو أول هجوم مباشر على الأراضي الإسرائيلية مما أثار المخاوف من اتساع دائرة الحرب في الشرق الأوسط.

ورفع بنك سيتي توقعاته للنفط على المدى القصير إلى 88 من 80 دولارا للبرميل بناء على زيادة الأسعار نتيجة المخاطر.



وأي صراع شامل بين إيران و"إسرائيل" قد يدفع بأسعار النفط إلى 100 دولار للبرميل.



وأضاف البنك أن أي تراجع في التصعيد قد يؤدي إلى انخفاض الأسعار بشكل حاد في نطاق يتراوح من آواخر 70 إلى بداية 80 دولارا للبرميل.



وتحوم العقود الآجلة لخام برنت تسليم يونيو قرب الـ 90 دولارا للبرميل، في حين أن العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط تسليم مايو تتحرك فوق 85 دولارا للبرميل. وارتفعت أسعار النفط الجمعة تحسبا للرد الإيراني.

وانضمت بريطانيا وفرنسا وألمانيا ومسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إلى الولايات المتحدة والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في الدعوة إلى ضبط النفس في الصراع الإيراني الإسرائيلي.