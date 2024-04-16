الدولار يحلق عاليا ويسجل أعلى مستوى له في خمسة أشهر

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - سجل الدولار أعلى مستوى له في خمسة أشهر مقابل العملات الرئيسية، اليوم الثلاثاء، بعد مبيعات التجزئة الأميركية التي فاقت التوقعات، مما أثار مخاوف من تدخل السلطات اليابانية مع تراجع الين إلى أدنى مستوى منذ عام 1990 .
واستقر اليوان بعد أن لامس أدنى مستوياته منذ نوفمبر خلال التعاملات الآسيوية المبكرة بعد أن فاقت بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول في الصين التوقعات، وهو ما يمثل دفعة لصناع السياسات الذين يحاولون تعزيز الثقة في مواجهة أزمة عقارية طويلة الأمد.
وفي الولايات المتحدة، زادت مبيعات التجزئة بنسبة 0.7% الشهر الماضي، مقارنة مع ارتفاع 0.3% توقعه اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم.
وتم تعديل بيانات شهر فبراير بالرفع لتظهر انتعاش المبيعات 0.9% وهي أكبر زيادة فيما يزيد قليلا عن عام، بدلا من 0.6 بالمئة المعلن عنها سابقا.
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