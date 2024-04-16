الدولار يحلق عاليا ويسجل أعلى مستوى له في خمسة أشهر

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - سجل الدولار أعلى مستوى له في خمسة أشهر مقابل العملات الرئيسية، اليوم الثلاثاء، بعد مبيعات التجزئة الأميركية التي فاقت التوقعات، مما أثار مخاوف من تدخل السلطات اليابانية مع تراجع الين إلى أدنى مستوى منذ عام 1990 .



واستقر اليوان بعد أن لامس أدنى مستوياته منذ نوفمبر خلال التعاملات الآسيوية المبكرة بعد أن فاقت بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول في الصين التوقعات، وهو ما يمثل دفعة لصناع السياسات الذين يحاولون تعزيز الثقة في مواجهة أزمة عقارية طويلة الأمد.



وفي الولايات المتحدة، زادت مبيعات التجزئة بنسبة 0.7% الشهر الماضي، مقارنة مع ارتفاع 0.3% توقعه اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم.

وتم تعديل بيانات شهر فبراير بالرفع لتظهر انتعاش المبيعات 0.9% وهي أكبر زيادة فيما يزيد قليلا عن عام، بدلا من 0.6 بالمئة المعلن عنها سابقا.