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البيتكوين تتجه نحو هبوط كبير

4/16/2024 5:09:48 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت تقارير، إنه من المتوقع أن تشهد البيتكوين عمليات بيع واسعة النطاق مع اقتراب موعد ما يسمى بحدث التنصيف، لكن الحدث من المقرر أن يعزز سعر أكبر الأصول الرقمية على المدى الطويل.
وبينت التقارير أن ذلك يقلل من المعروض الجديد من بيتكوين ومن المتوقع حدوثه في 20 أبريل تقريبا.
وتاريخيًا ثبت أنه بمثابة رياح داعمة للأسعار، على الرغم من أن هناك شكوك حول ما إذا كان من المحتمل تكرار ذلك نظرًا لأن بيتكوين وصلت بالفعل إلى مستوى قياسي في منتصف آذار.
وخلال تعاملات اليوم، انخفضت عملة البيتكوين بنسبة 4.3% إلى 63245 دولارًا، فيما تسجل ثاني أكبر عملة رقمية من حيث القيمة السوقية هبوطًا بحوالي 4.31% إلى 3085 دولار.













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