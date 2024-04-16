أوستن يؤكد دعم واشنطن لإسرائيل

أوستن يؤكد دعم واشنطن لإسرائيل
التاريخ
4/16/2024 5:09:43 AM
(MENAFN
- Palestine News Network ) تل ابيب/PNN-قالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) إن الوزير لويد أوستن أكد لنظيره الإسرائيلي يوآف غالانت دعم بلاده للدفاع عن إسرائيل والحفاظ على الاستقرار.
وأشارت الوزارة إلى أن أوستن بحث مع غالانت آثار هجمات إيران التي أحبطتها القوات الأميركية والإسرائيلية.
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