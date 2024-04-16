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أوستن يؤكد دعم واشنطن لإسرائيل

4/16/2024 5:09:43 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) تل ابيب/PNN-قالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) إن الوزير لويد أوستن أكد لنظيره الإسرائيلي يوآف غالانت دعم بلاده للدفاع عن إسرائيل والحفاظ على الاستقرار.

وأشارت الوزارة إلى أن أوستن بحث مع غالانت آثار هجمات إيران التي أحبطتها القوات الأميركية والإسرائيلية.

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