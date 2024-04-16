القوات المسلحة الأردنية: سلاح الجو يزيد طلعاته لمنع أي اختراق لسماء البلاد

MENAFN - Palestine News Network ) عمان/PNN-أكدت القوات المسلحة الأردنية أن سلاح الجوي الملكي يزيد من طلعاته الجوية لمنع أي اختراق جوي لسماء المملكة، ويأتي ذلك في ظل تصاعد التوتر بين إيران وإسرائيل مؤخرا.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية“بترا” عن الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة الأردنية قوله“في حوالي الساعة الواحدة من، فجر اليوم الثلاثاء، قام سلاح الجوي الملكي الأردني بزيادة طلعاته الجوية، وذلك لمنع أي اختراق جوي والدفاع عن سماء المملكة الأردنية الهاشمية”.

وأضاف أن“هذا الإجراء يأتي تأكيدا لموقف الأردن الثابت بعدم السماح باستخدام المجال الجوي الأردني من قبل أي طرف ولأي غاية كانت، نظرا لما تشكله من تعدٍ على السيادة الأردنية، وما قد يهدد أمن الوطن وسلامة مواطنيه”.

ودعا الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة المواطنين إلى“عدم الانجرار وراء ما يتم تداوله من الشائعات التي من شأنها إثارة القلق بين أبناء المجتمع، وضرورة أخذ المعلومة من مصادرها الرسمية”.

وكان وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي قد قال إن الأردن سيتصدى لأية صواريخ إسرائيلية تعبر أجواء الأردن، في إشارة لرد إسرائيلي محتمل على إيران.

ومساء السبت، أطلقت إيران نحو 350 صاروخا وطائرة بدون طيار تجاه إسرائيل، وزعمت تل أبيب أنها اعترضت 99 بالمئة منها، فيما قالت طهران إن نصف الصواريخ أصابت أهدافا إسرائيلية“بنجاح”.

وهذا أول هجوم تشنه إيران من أراضيها على إسرائيل، وليس عبر حلفاء، وجاء ردا على هجوم صاروخي استهدف القسم القنصلي في السفارة الإيرانية بدمشق مطلع أبريل/ نيسان الجاري.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي تشن، إسرائيل حربا مدمرة على غزة، خلفت أكثر من 100 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، حسب بينات فلسطينية وأممية.