برهم: انتظام المسيرة التعليمية في المناطق المستهدفة أولوية

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله/PNN- أكد وزير التربية والتعليم العالي أمجد برهم أن انتظام المسيرة التعليمية وتحديداً في المناطق المستهدفة من الاحتلال ومستعمريه أولوية، وأن الحكومة وعبر الوزارة معنية بتوفير كل ما من شأنه استقرار العملية التعليمية، وانتظام الدوام المدرسي.

وجاء ذلك خلال زيارة له برفقة طاقم من الوزارة لمدرسة بنات ترمسعيا الثانوية التي تشهد البلدة والمناطق المحيطة بها استهداف ممنهج من المستعمرين.

وتفقد برهم المدرسة، وتحدث مع الطالبات والهيئة التدريسية عن أهمية الحفاظ على المسيرة التعليمية رغم التحديات الماثلة في الطريق، مؤكداً أن ما تتعرض له المؤسسات التعليمية من استهداف لن يزيدنا إلا إصراراً على الحفاظ على التعليم، باعتباره أداة تحرر وصمود ورفعة، مستحضراً ما طال المسيرة في قطاع غزة من ضرر جرّاء الاستهداف المتواصل منذ بدء الاحتلال عدوانه الغاشم المتواصل على القطاع.

كما عبر عن اعتزازه بما يؤديه المعلمون والمعلمات الفلسطينيون من رسالة تجمع بين الأبعاد المعرفية والوطنية، معتبرا أن الاستثمار في مستقبل الأجيال يؤسس لإنجاز مشروعنا الوطني.

وشدد برهم على أن الوزارة معنية باستكمال العام الدراسي بأقل قدر ممكن من الفاقد التعليمي في ضوء ما واكب هذا العام من ظروف استثنائية بالغة التعقيد.

ووضعت مديرة المدرسة، الوزير والوفد المرافق في صورة ما تواجهه المدرسة والمدارس المحيطة من استهداف بفعل اعتداءات المستعمرين من حين لآخر، إذ تم استعراض الآثار التعليمية والنفسية المترتبة على ذلك.

من جهته، تطرق مدير عام مديرية تربية بيرزيت محمد سامي إلى أبرز ما تواجهه مدارس مديريته من تحديات، وفي طليعتها إعاقة وصول الطلبة والمعلمين إلى مدارسهم، ما شكّل عبئاً إضافياً ترك تداعياته على مجمل ما يرتبط بالمشهد التربوي.