وزيرة المرأة: المعتقلات يتعرضن لتعذيب ممنهج وانتهاكات خطيرة

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله/PNN- قالت وزيرة شؤون المرأة منى الخليلي، إن المعتقلات في سجون الاحتلال الاسرائيلي يتعرضن لانتهاكات خطيرة ومركبة خصوصا بعد السابع من تشرين أول/ أكتوبر، من خلال الإمعان في الإجراءات القمعية والتعذيب والإهانة والممارسات المشينة، خاصة اللواتي من قطاع غزة.

وأضافت، في بيان صدر عن الوزارة، اليوم الثلاثاء، أنه بناءً على المعلومات والشهادات الحيّة التي أدلت بها بعض المعتقلات المفرج عنهن، يتبين حجم الانتهاكات الجسيمة لقوانين حقوق الإنسان، واتفاقيات جنيف.

وأكدت الخليلي، أن هذه الانتهاكات لحقوق المعتقلين عموما والمعتقلات على وجه الخصوص تندرج ضمن إطار جرائم الحرب التي يمارسها الاحتلال بحق المعتقلين.

ودعت المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان إلى الضغط على سلطات الاحتلال للإفراج الفوري عن المعتقلين والمعتقلات، وفتح تحقيق دولي في مجمل الانتهاكات، ومساءلة الاحتلال عن جرائمه بحق المعتقلين، والسماح للصليب الأحمر بزيارتهم والوقوف على أوضاعهم وعلى الانتهاكات التي يتعرضون لها.

وأشارت الخليلي، إلى أن يوم الأسير لهذا العام

يأتي في خضم العدوان الوحشي وجرائم الإبادة التي ترتكب ضد شعبنا في قطاع غزة، والتصعيد غير المسبوق التي تمارسه قوات الاحتلال وميليشيات المستعمرين الإرهابية في الضفة الغربية.

وأوضحت، أن المعتقلات يعانين ظروفاً مأساوية داخل سجون الاحتلال، وخصوصاً النساء اللواتي تم اعتقالهن في قطاع غزة ولم يعرف مصيرهن داخل معتقلات أو معسكرات غير معروفة ولا تخضع لأية رقابة أو زيارات من الصليب الأحمر، عدا عن جريمة الإخفاء القسري للمعتقلات في أماكن احتجاز مجهولة.

وتابعت الخليلي: ما يردنا من إفادات وشهادات حية صادم ومقلق ومرعب حول ما تتعرض له المعتقلات الغزّيات من تنكيل وتحرش وابتزاز وشتائم وممارسات يندى لها جبين الإنسانية، وكل ذلك يخالف وينتهك قواعد ومبادىء القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف".

وقالت، إن إفادات المعتقلات تبين تعرضن للتهديد بالقتل، مما جعل النساء الفلسطينيات يعشن في خوف وقلق نفسي، وأن حالة الخوف والترهيب تتعمق بالنظر إلى أن الاعتقالات والاقتحامات بمعظمها تكون بعد الساعة 3 فجراً، وتتم بطرق وحشية ومذلة للكرامة الانسانية، ولكرامة النساء، ومنها على سبيل المثال نشر لصورهن عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وحسب مجمل الشهادات التي تم جمعها من المؤسسات المختصة، تبين أن المعتقلات يتعرضن لضرب متكرر، فهناك معتقلات تحدثن عن ضربهن وتعرضهن للإيذاء بكل الأنواع والطرق، يضاف إلى ذلك الشتم بهدف الإهانة والإذلال إضافة الى الابتزاز الجنسي لبعض المعتقلات القاصرات من داخل أراضي الـ48، كما أن الاحتلال يعزل معتقلات غزة عن معتقلات الضفة، فيما أن بعض معتقلات القطاع اضطررن لترك أطفالهن بالشارع عندما تم اعتقالهن، ونتيجة للعزلة ومنع زيارة المحامين لا تتمكن العائلات ولا المؤسسات المعنية بالمعتقلين وحقوق الإنسان من معرفة ظروف اعتقالهن وما يتعرضن له.

وأكدت الخليلي أن الانتهاكات لا تقتصر فقط على المعتقلات أنفسهن بل على عائلاتهن وعلى زوجات وأمهات المعتقلين المحرومات من حقوقهم في الزيارة وفي الاطمئنان على أوضاع ابنائهن.

ولفتت إلى أن الوزارة بالتعاون مع مختلف المؤسسات الرسمية والأهلية والحقوقية الدولية تتابع موضوع المعتقلات وما يتعرضن له من انتهاكات مركبة.

وأشارت إلى أن الجرائم التي نشهدها اليوم ليست جديدة، إذ مارس الاحتلال كافة أنواع الجرائم بحق المعتقلين والمعتقلات على مدار عقود طويلة، حتى أصبحت نهجاً وسلوكاً دائماً، ومنها التنكيل والضرب والتفتيش العاري، وأوضحت أن الفارق اليوم هو كثافة هذه الجرائم، وليس بشاعتها.

يشار إلى أن عدد المعتقلات في سجون الاحتلال بلغ حتى نهاية شهر آذار، نحو (272)، تشمل هذه الإحصائية النساء اللواتي اعتقلن من أراضي عام 1948، وحالات الاعتقال بين صفوف النساء الغزّيات اللواتي تم اعتقالهن في الضّفة، وكما يوجد (28) معتقلة من الأمهات وهنّ من بين(80) معتقلة يقبعنّ في سجون الاحتلال الإسرائيليّ عدا عن معتقلات قطاع غزة اللواتي تم اخفائهن بشكل قسري.

كما

بلغ عدد حالات الاعتقال بين صفوف الأطفال أكثر من (500) طفل، كما صدر بحق المعتقلين بشكل عام

أوامر إعتقال إداري بعد السابع من أكتوبر وصلت إلى أكثر من (4852) أمر ما بين أوامر جديدة وأوامر تجديد، منها أوامر بحقّ أطفال ونساء.