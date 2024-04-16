6 إصابات بحادثي تدهور على طرق خارجية

(MENAFN
- Amman Net) تعاملت الدوريات الخارجية خلال الـ 24 ساعة الماضية مع حادثي تدهور على طرق خارجية نتج عنها 6 إصابات.
وفي التفاصيل، قال النقيب عامر الصمادي من الدوريات الخارجية خلال التقرير المروري على اذاعة الأمن العام، ان الدوريات تعاملت مع حادث تدهور لمركبة على طريق الكرك عمان صدمت أحد أعمدة الكهرباء، ونتج عنه 4 إصابات متوسطة، تم اسعافهم إلى مستشفى الامير علي العكسري.
وتم التعامل ايضا مع حادث تدهور مركبة على اوتستراد المفرق الزرقاء مقابل الجامعة الهاشمية باتجاه الزرقاء، وصدمت احد اعمدة الانارة، نتج عنه اصابتين تم اسعافهم لمستشفى الزرقاء الحكومي وتقديم المساعدة لهم.
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