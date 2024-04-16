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6 إصابات بحادثي تدهور على طرق خارجية

4/16/2024 5:07:58 AM
(MENAFN- Amman Net) تعاملت الدوريات الخارجية خلال الـ 24 ساعة الماضية مع حادثي تدهور على طرق خارجية نتج عنها 6 إصابات.
وفي التفاصيل، قال النقيب عامر الصمادي من الدوريات الخارجية خلال التقرير المروري على اذاعة الأمن العام، ان الدوريات تعاملت مع حادث تدهور لمركبة على طريق الكرك عمان صدمت أحد أعمدة الكهرباء، ونتج عنه 4 إصابات متوسطة، تم اسعافهم إلى مستشفى الامير علي العكسري.
وتم التعامل ايضا مع حادث تدهور مركبة على اوتستراد المفرق الزرقاء مقابل الجامعة الهاشمية باتجاه الزرقاء، وصدمت احد اعمدة الانارة، نتج عنه اصابتين تم اسعافهم لمستشفى الزرقاء الحكومي وتقديم المساعدة لهم.

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