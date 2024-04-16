استطلاع رأي للنخب الأردنية يؤكد تراجع صورة تركيا في العالم العربي نتيجة موقفها من العدوان على غزة

(MENAFN
- Amman Net) أظهر استطلاع رأي للنخب الأردنية يؤكد تراجع صورة تركيا في العالم العربي نتيجة موقفها من العدوان على غزة مع تراجع حالة الاستقطاب الطائفي
45 % من النخبة الأردنية: معركة طوفان الأقصى أسهمت في تراجع حالة الاستقطاب الطائفي في المنطقة
78 % صورة تركيا تأثرت سلبًا بموقف أردوغان من العدوان على غزة
42 % صورة إيران تأثرت إيجابًا بموقفها من العدوان على غزة
89 %صورة حركة أنصار الله اليمنية تأثرت إيجابًا بموقفها من العدوان على غزة
57 % صورة حزب الله اللبناني تأثرت إيجابًا بموقفه من العدوان على غزة
33 %صورة الفصائل العراقية تأثرت إيجابًا بموقفها من العدوان على غزة
أظهر استطلاع رأي أجراه مركز دراسات الأمة تراجع صورة تركيا في المنطقة العربية بتأثير موقف الرئيس التركي من عملية طوفان الأقصى والعدوان على قطاع غزة، لصالح إيران وجماعة أنصار الله الحوثية في اليمن وحزب الله، بل وتقدمت عليها الفصائل المسلحة في العراق.
إذ كشف الاستطلاع أن 78 % من أفراد العينة المستطلعة يعتقدون أن صورة تركيا تأثرت سلبًا بفعل موقفها من العدوان على قطاع غزة وعملية طوفان الأقصى التي أطلقتها حركة المقاومة الاسلامية (حماس) في غلاف غزة في السابع من أكتوبر/ تشرين أول من العام 2023، في حين حازت إيران على نسبة 42 % ممن اعتقدوا أن صورتها تأثرت إيجابًا بموقفها من العدوان، متفوقة بذلك على تركيا ومتجاوزة الصورة النمطية التي ارتسمت لها بعد اندلاع الأزمة السورية في العام 2011 والاجتياح الأمريكي للعراق في العام 2003.
في المقابل اعتبر 89 % من أفراد النخبة الأردنية الذين استطلعت آراؤهم أن حركة أنصار الله اليمنية حازت النصيب الأكبر من التأثير الايجابي على صورتها في المنطقة العربية بسبب موقفها من العدوان على قطاع غزة، والذي شمل الانخراط الفعلي في المواجهة عبر البحر الأحمر، بفرض حظر على السفن التابعة للاحتلال أو المتوجهة اليه، إلى جانب الاستهدافات المتكررة لميناء إيلات (أم الرشراش) جنوب فلسطين المحتلة منذ العام 1948.
وفي حين قال 57 % من المستطلعين إن صورة حزب الله اللبناني تأثرت إيجابًا نتيجة موقفه من العدوان، فإن الفصائل العراقية لم تحظ سوى بنسبة 33 % قالوا إن صورتها تأثرت إيجابًا بموقفها من العدوان
ورغم تباين آراء أفراد النخبة الأردنية في النظرة إلى القوى والدول المستطلعة، فإن 45 % من العينة المستطلعة أكدت تراجع حدّة الاستقطاب الطائفي في المنطقة، بتأثير مواقف الدول والقوى من العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة.
يذكر أن الدراسة الاستطلاعية التي أعدها مركز دراسات الأمة اعتمدت على استطلاع آراء عينة مختارة من النخبة الأردنية خلال 14 يوما من شهر رمضان، ابتداءً من 21 مارس/ آذار إلى 3 أبريل/ نيسان، وذلك مع اقتراب العدوان على قطاع غزة من إنهاء شهره
السادس.
وبلغ عدد العينة المستطلعة 101 شخصية من النخبة الأردنية، وشملت أمناء عامي أحزاب، ونوابًا حاليين وسابقين، ووزراء سابقين، ومتقاعدين عسكريين، وأكاديميين، وإعلاميين، ونشطاء من الشباب. وهي عينة تم اختيارها بعناية خلال فترة الإعداد للدراسة ضمن ما يقارب 200 شخصية مرشحة، وتم مراعاة التنوع في اختصاصاتها وتوجهاتها الفكرية والسياسية، لتعبّر بصورة متوازنة عن توجهات النخبة الأردنية.
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