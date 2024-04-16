MENAFN - Amman Net) أظهر استطلاع رأي للنخب الأردنية يؤكد تراجع صورة تركيا في العالم العربي نتيجة موقفها من العدوان على غزة مع تراجع حالة الاستقطاب الطائفي

45 % من النخبة الأردنية: معركة طوفان الأقصى أسهمت في تراجع حالة الاستقطاب الطائفي في المنطقة

78 % صورة تركيا تأثرت سلبًا بموقف أردوغان من العدوان على غزة

42 % صورة إيران تأثرت إيجابًا بموقفها من العدوان على غزة

89 %صورة حركة أنصار الله اليمنية تأثرت إيجابًا بموقفها من العدوان على غزة

57 % صورة حزب الله اللبناني تأثرت إيجابًا بموقفه من العدوان على غزة

33 %صورة الفصائل العراقية تأثرت إيجابًا بموقفها من العدوان على غزة

أظهر استطلاع رأي أجراه مركز دراسات الأمة تراجع صورة تركيا في المنطقة العربية بتأثير موقف الرئيس التركي من عملية طوفان الأقصى والعدوان على قطاع غزة، لصالح إيران وجماعة أنصار الله الحوثية في اليمن وحزب الله، بل وتقدمت عليها الفصائل المسلحة في العراق.

إذ كشف الاستطلاع أن 78 % من أفراد العينة المستطلعة يعتقدون أن صورة تركيا تأثرت سلبًا بفعل موقفها من العدوان على قطاع غزة وعملية طوفان الأقصى التي أطلقتها حركة المقاومة الاسلامية (حماس) في غلاف غزة في السابع من أكتوبر/ تشرين أول من العام 2023، في حين حازت إيران على نسبة 42 % ممن اعتقدوا أن صورتها تأثرت إيجابًا بموقفها من العدوان، متفوقة بذلك على تركيا ومتجاوزة الصورة النمطية التي ارتسمت لها بعد اندلاع الأزمة السورية في العام 2011 والاجتياح الأمريكي للعراق في العام 2003.

في المقابل اعتبر 89 % من أفراد النخبة الأردنية الذين استطلعت آراؤهم أن حركة أنصار الله اليمنية حازت النصيب الأكبر من التأثير الايجابي على صورتها في المنطقة العربية بسبب موقفها من العدوان على قطاع غزة، والذي شمل الانخراط الفعلي في المواجهة عبر البحر الأحمر، بفرض حظر على السفن التابعة للاحتلال أو المتوجهة اليه، إلى جانب الاستهدافات المتكررة لميناء إيلات (أم الرشراش) جنوب فلسطين المحتلة منذ العام 1948.

وفي حين قال 57 % من المستطلعين إن صورة حزب الله اللبناني تأثرت إيجابًا نتيجة موقفه من العدوان، فإن الفصائل العراقية لم تحظ سوى بنسبة 33 % قالوا إن صورتها تأثرت إيجابًا بموقفها من العدوان

ورغم تباين آراء أفراد النخبة الأردنية في النظرة إلى القوى والدول المستطلعة، فإن 45 % من العينة المستطلعة أكدت تراجع حدّة الاستقطاب الطائفي في المنطقة، بتأثير مواقف الدول والقوى من العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة.

يذكر أن الدراسة الاستطلاعية التي أعدها مركز دراسات الأمة اعتمدت على استطلاع آراء عينة مختارة من النخبة الأردنية خلال 14 يوما من شهر رمضان، ابتداءً من 21 مارس/ آذار إلى 3 أبريل/ نيسان، وذلك مع اقتراب العدوان على قطاع غزة من إنهاء شهره

السادس.

وبلغ عدد العينة المستطلعة 101 شخصية من النخبة الأردنية، وشملت أمناء عامي أحزاب، ونوابًا حاليين وسابقين، ووزراء سابقين، ومتقاعدين عسكريين، وأكاديميين، وإعلاميين، ونشطاء من الشباب. وهي عينة تم اختيارها بعناية خلال فترة الإعداد للدراسة ضمن ما يقارب 200 شخصية مرشحة، وتم مراعاة التنوع في اختصاصاتها وتوجهاتها الفكرية والسياسية، لتعبّر بصورة متوازنة عن توجهات النخبة الأردنية.