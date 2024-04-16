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الحرب في غزة تضاعف ديون الاحتلال إلى 43 مليار دولار في 2023

4/16/2024 5:07:21 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت وزارة مالية الاحتلال، إن الحرب على قطاع غزة أدت إلى زيادة ديون "إسرائيل" العام الماضي.
وقالت الوزارة في تقرير إن "إسرائيل" سجلت ديونا بلغت 160 مليار شيكل (حوالي 43 مليار دولار) في عام 2023، من بينها 81 مليار شيكل منذ اندلاع الحرب.
واقترضت "إسرائيل" 63 مليار شيكل في عام 2022 بأكمله.
وقال المحاسب العام يالي روتنبرج إن عام 2023 كان مليئا بالتحديات واستلزم زيادة حادة في احتياجات التمويل و"تطلب تعديلات تكتيكية واستراتيجية" في خطة الحكومة للاقتراض.













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