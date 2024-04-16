الحرب في غزة تضاعف ديون الاحتلال إلى 43 مليار دولار في 2023

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت وزارة مالية الاحتلال، إن الحرب على قطاع غزة أدت إلى زيادة ديون "إسرائيل" العام الماضي.
وقالت الوزارة في تقرير إن "إسرائيل" سجلت ديونا بلغت 160 مليار شيكل (حوالي 43 مليار دولار) في عام 2023، من بينها 81 مليار شيكل منذ اندلاع الحرب.
واقترضت "إسرائيل" 63 مليار شيكل في عام 2022 بأكمله.
وقال المحاسب العام يالي روتنبرج إن عام 2023 كان مليئا بالتحديات واستلزم زيادة حادة في احتياجات التمويل و"تطلب تعديلات تكتيكية واستراتيجية" في خطة الحكومة للاقتراض.
MENAFN16042024000208011052ID1108099415
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.