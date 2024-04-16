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شاهد كلب يهاجم مسن أثناء تجوله مع صاحبه في الكويت

4/16/2024 5:07:21 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يُظهر هجوم كلب على رجل مسن بمنطقة سكنية في الكويت، ما أثار موجة من الغضب والاستياء.


ويظهر الفيديو الرجل وهو يمسك الكلب بيده ويتجول به وسط منطقة سكنية، ولحظة مرور رجل مسن بجواره، هجم الكلب عليه بشكل مفاجئ، مما تسبب في إخافة المسن وسقوطه أرضًا.


وبحسب المعلومات المتداولة، فقد تعرض الرجل المسن لإصابة وجرح غائر في الرأس إثر سقوطه بعد هجوم الكلب عليه.


وأثار هذا الحادث موجة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث طالب العديد من المستخدمين بمحاسبة صاحب الكلب واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة الناس.

مزمز

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