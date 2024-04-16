Thursday, 18 April 2024 10:32 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


تألقي هذا الصيف بالتنورة الماكسي البيضاء

4/16/2024 5:07:21 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تتربع التنورة الماكسي البيضاء على عرش الموضة النسائية في ربيع/صيف 2024 لتمنح المرأة إطلالة ساطعة ومشرقة تغلفها الأناقة والأنوثة.
وأوضحت مجلة "Instyle" أن التنورة الماكسي البيضاء تأتي هذا الموسم بقصة ذات وسط عال، لتمنح القوام إطلالة رشيقة مع إطالته بصرياً، كما أنها تأتي مصنوعة من خامات طبيعية مثل القطن والكتان لتمنح المرأة تهوية جيدة وإحساساً بالراحة.
تنوع إمكانيات التنسيق.


وأضافت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن التنورة الماكسي البيضاء تمتاز بتنوع إمكانيات التنسيق، حيث يمكن الحصول على إطلالة كاجوال من خلال تنسيقها مع تيشيرت أو تانك توب وحذاء رياضي أو حذاء باليرينا.


كما يمكن الحصول على إطلالة أنيقة من خلال تنسيق التنورة الماكسي البيضاء مع بليزر أو سترة محبوكة وحذاء بكعب مرتفع.

24

MENAFN16042024000208011052ID1108099410

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث