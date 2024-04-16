تألقي هذا الصيف بالتنورة الماكسي البيضاء

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تتربع التنورة الماكسي البيضاء على عرش الموضة النسائية في ربيع/صيف 2024 لتمنح المرأة إطلالة ساطعة ومشرقة تغلفها الأناقة والأنوثة.وأوضحت مجلة "Instyle" أن التنورة الماكسي البيضاء تأتي هذا الموسم بقصة ذات وسط عال، لتمنح القوام إطلالة رشيقة مع إطالته بصرياً، كما أنها تأتي مصنوعة من خامات طبيعية مثل القطن والكتان لتمنح المرأة تهوية جيدة وإحساساً بالراحة.تنوع إمكانيات التنسيق.



وأضافت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن التنورة الماكسي البيضاء تمتاز بتنوع إمكانيات التنسيق، حيث يمكن الحصول على إطلالة كاجوال من خلال تنسيقها مع تيشيرت أو تانك توب وحذاء رياضي أو حذاء باليرينا.



كما يمكن الحصول على إطلالة أنيقة من خلال تنسيق التنورة الماكسي البيضاء مع بليزر أو سترة محبوكة وحذاء بكعب مرتفع.

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