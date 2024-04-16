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امتنعوا عن الرجوع.. طائرات الاحتلال تحذر سكان وسط غزة

4/16/2024 5:07:21 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أفادت مصادر، بقيام طائرات إسرائيلية تابعة لجيش الاحتلال، بإلقاء آلاف المنشورات الورقية غرب مدينة دير البلح، وفي بلدة الزوايدة وسط قطاع غزة، تحذر فيها النازحين من العودة إلى غزة.
وجاء في المنشور: "إلى كل المتواجدين جنوب وادي غزة، جيش الدفاع الإسرائيلي يعلمكم أن المنطقة المتواجدة شمال وادي غزة تعتبر منطقة قتال خطيرة".
وأضاف المنشور: "جيش الدفاع يواصل القتال ضد المنظمات الإرهابية، كل معلومة أخرى يتم نشرها وتحثكم على العودة شمال وادي غزة تعرض أمنكم وسلامتكم للخطر لهذا امتنعوا عن الرجوع شمالا".














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