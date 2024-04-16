مصدر إسرائيلي: كلما طال أمد الصراع أصبحت حماس أكثر تصلبا

مصدر إسرائيلي: كلما طال أمد الصراع أصبحت حماس أكثر تصلبا
التاريخ
4/16/2024 5:07:21 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نقلت شبكة "سي إن إن" الأميركية عن مصدر إسرائيلي مطلع على المفاوضات إن حماس تعتقد أنها تنتصر لأن تعريفها للنجاح هو البقاء وقد حققته حتى الآن.
وأضافت أنه كلما طال أمد الصراع أصبحت حماس أكثر تصلبا وليس العكس.
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