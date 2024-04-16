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رسالة أمريكية وصلت لبنان لتجنب التدخل بالمواجهات الكبرى

4/16/2024 5:07:21 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أفادت مصادر دبلوماسية بأن السفيرة الأمريكية في لبنان ليزا جونسون نقلت للمسؤولين اللبنانيين حرص حكومتها على عدم توسع رقعة الصراع في المنطقة بعد الهجوم الإيراني على إسرائيل.


وحسب صحيفة "نداء الوطن"، فإن السفيرة الأمريكية أشارت إلى الجهود والمساعي التي يبذلها المسؤولون في بلادها لتهدئة الأوضاع.


كما أكدت على دعم استقرار وأمن لبنان وبقائه بمعزل عن أي مواجهة تحصل في المنطقة، ولفتت إلى اتصالات أجرتها بلادها مع دول المنطقة بهذا الخصوص.

يذكر أنه خلال عطلة نهاية الأسبوع، شنت إيران هجوما على إسرائيل تم خلاله إطلاق أكثر من 300 صاروخ وطائرة بدون طيار.


وقالت إيران إن الهجوم جاء ردا على الهجوم الإسرائيلي على قنصليتها في دمشق.


وأكدت وزارة الدفاع الأمريكية أن واشنطن لا تسعى للتصعيد، لكنها تتخذ الإجراءات الضرورية لحماية إسرائيل، وأضافت أن "إسرائيل ستقرر إن كانت سترد على الهجوم الإيراني، لكننا لا نسعى للتصعيد".


يشار إلى أنه رغم كافة التطمينات الأمريكية فإن واشنطن مستمرة بتقديم الدعم لإسرائيل، وآخر أشكال هذا الدعم كانت بموافقة مجلس النواب الأمريكي على مشروع قانون لتقديم مساعدات بقيمة 14.3 مليار دولار لتل أبيب.
RT

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