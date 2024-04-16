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وسائل إعلام: بلينكن طلب من أنقرة حث طهران على رد محدود على الهجوم الإسرائيلي

4/16/2024 5:07:21 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- طلب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن من وزير الخارجية التركي هاكان فيدان قبل الهجوم الإيراني على إسرائيل، أن يكون رد طهران "محدودا وغير مبالغ فيه".
جاء ذلك وفقا لما ذكرته صحيفة "حرييت" التركية، نقلا عن مصادر، حيث تابعت: "في 11 أبريل، اتصل وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن بهاكان فيدان ونقل المعلومات التالية إليه: إن جميع المعلومات المتوفرة لدينا تشير إلى أن إيران ستشن هجوما على إسرائيل. نريد أن يكون رد إيران محدودا وغير مبالغ فيه. فإذا كانت الضربة محدودة فسنرد وفقا لذلك".

وأوضحت الجريدة أنه بعد هذه الكلمات طلب بلينكن من فيدان نقل هذه الرسالة إلى إيران. وقد التقى فيدان بوزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، وطلب منه ردا متوازنا، محذرا من التصعيد لحرب إقليمية. ورد الوزير الإيراني بقوله: "سنرد بنفس القدر، لا أكثر". وأفادت "حرييت" بأن هذه الرسالة نقلت إلى الولايات المتحدة.

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