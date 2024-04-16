حدث في مثل هذا اليوم في الكويت

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 16 - 4 (كونا) -- السادس عشر من أبريل:
1961 - صدور العدد الأول من جريدة (الرأي العام) اليومية الشاملة وكان أول رئيس تحرير لها عبدالعزيز المساعيد.
2000 - أمير الكويت الشيخ جابر الأحمد الصباح يمنح قلادة (مبارك الكبير) للرئيس اللبناني الزائر إميل لحود تقديرا وعرفانا لمواقف لبنان تجاه قضايا الكويت فيما تقلد أمير البلاد من الرئيس لحود (وسام الاستحقاق اللبناني من الرتبة الاستثنائية) تقديرا من الشعب اللبناني لدولة الكويت.
2006 - تعداد السكان الكويتيين في هذا اليوم يبلغ مليون نسمة وفقا لإحصائية الهيئة العامة للمعلومات المدنية ويمثل هذا العدد سبعة أضعاف ما كان عليه في عام 1965.
2010 - رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ ناصر المحمد الصباح يتقلد من الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي في باريس وسام (الاستحقاق الوطني الأكبر) وهو أرفع وسام في الجمهورية الفرنسية تقديرا لدوره في توطيد العلاقات بين البلدين.
2017 - رئيس أركان القوة البرية الأمريكية الجنرال مارك أ.ميلي يقلد آمر القوة البرية اللواء الركن الشيخ خالد المحمد الصباح وسام (الجدارة) تقديرا لخدماته المتميزة وإنجازاته.(النهاية)
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