حدث في مثل هذا اليوم في الكويت

MENAFN - Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 16 - 4 (كونا) -- السادس عشر من أبريل:

1961 - صدور العدد الأول من جريدة (الرأي العام) اليومية الشاملة وكان أول رئيس تحرير لها عبدالعزيز المساعيد.

2000 - أمير الكويت الشيخ جابر الأحمد الصباح يمنح قلادة (مبارك الكبير) للرئيس اللبناني الزائر إميل لحود تقديرا وعرفانا لمواقف لبنان تجاه قضايا الكويت فيما تقلد أمير البلاد من الرئيس لحود (وسام الاستحقاق اللبناني من الرتبة الاستثنائية) تقديرا من الشعب اللبناني لدولة الكويت.

2006 - تعداد السكان الكويتيين في هذا اليوم يبلغ مليون نسمة وفقا لإحصائية الهيئة العامة للمعلومات المدنية ويمثل هذا العدد سبعة أضعاف ما كان عليه في عام 1965.

2010 - رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ ناصر المحمد الصباح يتقلد من الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي في باريس وسام (الاستحقاق الوطني الأكبر) وهو أرفع وسام في الجمهورية الفرنسية تقديرا لدوره في توطيد العلاقات بين البلدين.

2017 - رئيس أركان القوة البرية الأمريكية الجنرال مارك أ.ميلي يقلد آمر القوة البرية اللواء الركن الشيخ خالد المحمد الصباح وسام (الجدارة) تقديرا لخدماته المتميزة وإنجازاته.(النهاية)