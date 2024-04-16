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سعر برميل النفط الكويتي ينخفض 86 سنتا ليبلغ 90.12 دولار

4/16/2024 4:46:08 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 16 - 4 (كونا) -- انخفض سعر برميل النفط الكويتي 86 سنتا ليبلغ 12ر90 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس الإثنين مقابل 98ر90 دولار في تداولات يوم الجمعة الماضي وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وفي الأسواق العالمية انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 35 سنتا لتبلغ 10ر90 دولار للبرميل في حين انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 25 سنتا لتبلغ 41ر85 دولار.(النهاية) خ م / خ د

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