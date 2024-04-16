سعر برميل النفط الكويتي ينخفض 86 سنتا ليبلغ 90.12 دولار

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 16 - 4 (كونا) -- انخفض سعر برميل النفط الكويتي 86 سنتا ليبلغ 12ر90 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس الإثنين مقابل 98ر90 دولار في تداولات يوم الجمعة الماضي وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وفي الأسواق العالمية انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 35 سنتا لتبلغ 10ر90 دولار للبرميل في حين انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 25 سنتا لتبلغ 41ر85 دولار.(النهاية) خ م / خ د
MENAFN16042024000071011013ID1108099265
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.