جيش الاحتلال يخلف دمارا واسعا في (خانيونس) جنوب قطاع غزة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) من وسام ابوزيد
(تحقيق مصور)
غزة - 16- 4 (كونا) -- فور انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من عمق مدينة (خانيونس) وأطرافها جنوب قطاع غزة الأسبوع الماضي بدأ يتكشف حجم الدمار الهائل الذي خلفه العدوان الإسرائيلي في كافة البنايات السكنية والمرافق العامة والطرقات بعد أربعة أشهر من التوغل البري.
وتوجه آلاف الفلسطينيين إلى منازلهم ليكتشفوا حجم الدمار الكبير الذي طاول كل احياء المدينة بمرافقها العامة والصحية من بينها مستشفى (الامل) ومجمع (ناصر) الطبي.
ومازالت فرق الدفاع المدني تحاول انتشال الشهداء من تحت الأنقاض في ظل عجزها عن إزالة ركام بنايات من عدة طوابق لقلة امكاناتها ما أدى إلى تحلل جثامين الشهداء تحت الأنقاض.
ومنذ انسحاب جيش الاحتلال الأسبوع الماضي لا تزال فرق البلدية تحاول ان تعيد العمل لآبار المياه لكي تكون صالحة للعيش والحياة اضافة إلى محاولتها فتح بعض الطرقات لتتمكن العائلات الفلسطينية من التنقل بين الاحياء.
وارتكب جيش الاحتلال في المدينة سلسلة جرائم بحق المدنيين والطواقم الطبية والصحفية واعتقل مئات اخرين من بينهم أطباء ومرضى ونازحون من الشمال. (النهاية) و أ ب / ط م ا
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