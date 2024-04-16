جيش الاحتلال يخلف دمارا واسعا في (خانيونس) جنوب قطاع غزة

MENAFN - Kuwait News Agency (KUNA)) من وسام ابوزيد

(تحقيق مصور)

غزة - 16- 4 (كونا) -- فور انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من عمق مدينة (خانيونس) وأطرافها جنوب قطاع غزة الأسبوع الماضي بدأ يتكشف حجم الدمار الهائل الذي خلفه العدوان الإسرائيلي في كافة البنايات السكنية والمرافق العامة والطرقات بعد أربعة أشهر من التوغل البري.

وتوجه آلاف الفلسطينيين إلى منازلهم ليكتشفوا حجم الدمار الكبير الذي طاول كل احياء المدينة بمرافقها العامة والصحية من بينها مستشفى (الامل) ومجمع (ناصر) الطبي.

ومازالت فرق الدفاع المدني تحاول انتشال الشهداء من تحت الأنقاض في ظل عجزها عن إزالة ركام بنايات من عدة طوابق لقلة امكاناتها ما أدى إلى تحلل جثامين الشهداء تحت الأنقاض.

ومنذ انسحاب جيش الاحتلال الأسبوع الماضي لا تزال فرق البلدية تحاول ان تعيد العمل لآبار المياه لكي تكون صالحة للعيش والحياة اضافة إلى محاولتها فتح بعض الطرقات لتتمكن العائلات الفلسطينية من التنقل بين الاحياء.

وارتكب جيش الاحتلال في المدينة سلسلة جرائم بحق المدنيين والطواقم الطبية والصحفية واعتقل مئات اخرين من بينهم أطباء ومرضى ونازحون من الشمال. (النهاية) و أ ب / ط م ا