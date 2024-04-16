الدولار الأمريكي يستقر عند 308ر0 دينار واليورو ينخفض إلى 326ر0

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 16 - 4 (كونا) -- استقر سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء عند مستوى 308ر0 دينار فيما انخفض سعر صرف اليورو بنسبة 30ر0 في المئة إلى مستوى 326ر0 دينار مقارنة بأسعار يوم أمس.
وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني إن سعر صرف الجنيه الإسترليني انخفض بنسبة 18ر0 في المئة ليبلغ مستوى 382ر0 دينار فيما ارتفع والفرنك السويسري بنسبة 17ر0 في المئة لمستوى 337ر0 دينار في حين استقر الين الياباني عند مستوى 002ر0 دينار.
يذكر أن أسعار الصرف المعلنة من بنك الكويت المركزي هي لمتوسط أسعار العملة لليوم ولا تعكس أسعار البيع والشراء الفعلية.(النهاية)
ه ث
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