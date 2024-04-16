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الاتحاد الدولي لهوكي الجليد: نولي بطولات كأس العالم للعبة ذات الأهمية للارتقاء بها ونشرها

4/16/2024 4:46:02 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) من فهد شفاقة
الكويت - 16 - 4 (كونا) -- قال المدير التنفيذي المعتمد من الاتحاد الدولي لهوكي الجليد لإدارة بطولة العالم للعبة للمستوى الرابع الألماني فرانس راندي والتي ستنطلق مساء اليوم الثلاثاء في الكويت إن الاتحاد يولي ذات الأهمية لبطولات كأس العالم لهوكي الجليد للعبة للرجال والسيدات ولكافة مستوياتها بهدف الارتقاء باللعبة ونشرها في أكبر عدد من الدول.
وأوضح راندي وهو عضو الاتحاد الدولي للعبة في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) بمناسبة انطلاق البطولة أن المنتخبات بالمستويين الثالث والرابع ارتفع مستواها الفني كثيرا في السنوات الاخيرة بشكل ملحوظ بما فيها المنتخب الكويتي الذي قطع خطوات كبيرة في التحسن والتطور.
وذكر أنه تم عقد اجتماع مع رؤساء وفود المنتخبات الأربعة لتوضيح نظام مباريات البطولة وآلية احتساب النقاط وكيفية التعامل في حال انتهاء المباراة بالتعادل وعرض كل القواعد اللازم اتباعها من اللاعبين والأجهزة الفنية لإظهار البطولة بشكل لائق منوها بتعاون كل المنتخبات المشاركة.
وأشاد بالاستعداد الاحترافي لنادي الألعاب الشتوية الكويتي الذي يستضيف البطولة من جميع النواحي التنظيمية والفنية إذ قدم النادي كافة التسهيلات للفرق والحكام وأعضاء الاتحاد الدولي لإنجاح عملهم كما جهز الصالة بكل الترتيبات اللازمة المعتمدة دوليا "ما يبشر بمتابعة بطولة رائعة".
وأعرب راندي عن سعادته بوجوده في الكويت وامتنان الأسرة الدولية للعبة الهوكي على الجليد بهذا العمل الرائع للجنة المنظمة الكويتية وتعاونها وتفهمها لتقديم نسخة رائعة للبطولة مضيفا انه لاحظ استعداد المنتخبات الجيد وحماسها لتمثيل بلدانها في البطولة بأفضل صورة.
وتنطلق البطولة التي تقام بصالة نادي الالعاب الشتوية الكويتي بمنطقة بيان مساء اليوم بإقامة مباراتين تجمع الأولى منتخب منغوليا مع نظيره إندونيسيا فيما يستهل منتخب الكويت مشواره بمواجهة ماليزيا على ان يسبق المباراة الثانية إقامة حفل الافتتاح للبطولة علما بأن البطل سينتقل للعب للمستوى الثالث في البطولة المقبلة.(النهاية)

ف ش ا / خ د ع



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