الاتحاد الدولي لهوكي الجليد: نولي بطولات كأس العالم للعبة ذات الأهمية للارتقاء بها ونشرها

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) من فهد شفاقة
الكويت - 16 - 4 (كونا) -- قال المدير التنفيذي المعتمد من الاتحاد الدولي لهوكي الجليد لإدارة بطولة العالم للعبة للمستوى الرابع الألماني فرانس راندي والتي ستنطلق مساء اليوم الثلاثاء في الكويت إن الاتحاد يولي ذات الأهمية لبطولات كأس العالم لهوكي الجليد للعبة للرجال والسيدات ولكافة مستوياتها بهدف الارتقاء باللعبة ونشرها في أكبر عدد من الدول.
وأوضح راندي وهو عضو الاتحاد الدولي للعبة في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) بمناسبة انطلاق البطولة أن المنتخبات بالمستويين الثالث والرابع ارتفع مستواها الفني كثيرا في السنوات الاخيرة بشكل ملحوظ بما فيها المنتخب الكويتي الذي قطع خطوات كبيرة في التحسن والتطور.
وذكر أنه تم عقد اجتماع مع رؤساء وفود المنتخبات الأربعة لتوضيح نظام مباريات البطولة وآلية احتساب النقاط وكيفية التعامل في حال انتهاء المباراة بالتعادل وعرض كل القواعد اللازم اتباعها من اللاعبين والأجهزة الفنية لإظهار البطولة بشكل لائق منوها بتعاون كل المنتخبات المشاركة.
وأشاد بالاستعداد الاحترافي لنادي الألعاب الشتوية الكويتي الذي يستضيف البطولة من جميع النواحي التنظيمية والفنية إذ قدم النادي كافة التسهيلات للفرق والحكام وأعضاء الاتحاد الدولي لإنجاح عملهم كما جهز الصالة بكل الترتيبات اللازمة المعتمدة دوليا "ما يبشر بمتابعة بطولة رائعة".
وأعرب راندي عن سعادته بوجوده في الكويت وامتنان الأسرة الدولية للعبة الهوكي على الجليد بهذا العمل الرائع للجنة المنظمة الكويتية وتعاونها وتفهمها لتقديم نسخة رائعة للبطولة مضيفا انه لاحظ استعداد المنتخبات الجيد وحماسها لتمثيل بلدانها في البطولة بأفضل صورة.
وتنطلق البطولة التي تقام بصالة نادي الالعاب الشتوية الكويتي بمنطقة بيان مساء اليوم بإقامة مباراتين تجمع الأولى منتخب منغوليا مع نظيره إندونيسيا فيما يستهل منتخب الكويت مشواره بمواجهة ماليزيا على ان يسبق المباراة الثانية إقامة حفل الافتتاح للبطولة علما بأن البطل سينتقل للعب للمستوى الثالث في البطولة المقبلة.(النهاية)
ف ش ا / خ د ع
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