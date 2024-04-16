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اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين تبحث القدرات الضريبية بالبلدان النامية

4/16/2024 4:46:02 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 16 - 4 (كونا) -- شهد اليوم الأول من اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين عددا من الجلسات لمناقشة عدة قضايا وملفات بينها بناء القدرات الضريبية في البلدان النامية.
كما جرى خلال الاجتماعات عقد جلسة للمنتدى البرلماني العالمي إضافة إلى نقاش حول التفاعلات بين البنوك المركزية ومنظمي أسواق الأوراق المالية.
وأجرت المدير العام لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا عددا من اللقاءات مع المسؤولين المشاركين في هذه الاجتماعات بينهم وزير المالية السعودية محمد عبدالله الجدعان الذي يرأس الوفد السعودي المشارك في هذه الاجتماعات.
وقالت غورغييفا في منشور على موقع (إكس) للتواصل الاجتماعي إنها تتطلع للعمل مع الوزير السعودي "للدفع نحو إيجاد حلول للتحديات التي تؤثر على أعضائنا".
وشهد اليوم الأول من اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين عقد جلسة للمنتدى البرلماني العالمي ناقشت مواضيع التغير المناخي والديون والتطورات المالية.
وقالت المدير العام لصندوق النقد الدولي التي شاركت في الجلسة إلى جانب مدير مجموعة البنك الدولي أجاي بانغا إن "المنتدى البرلماني العالمي يمثل منصة حيوية لتعزيز الحوار مع المشرعين.. معا نحن نقود التعافي الشامل والأكثر مراعاة للبيئة ونعزز التعاون الدولي".
ومن بين أبرز المواضيع على جدول أعمال اليوم الثاني جلسة حول الديون السيادية في أفريقيا وعقد مؤتمر صحفي حول آفاق الاقتصاد العالمي وآخر حول الاستقرار المالي العالمي إضافة إلى جلسة تحليل لتشخيص تباطؤ النمو العالمي وكيفية تغيير ذلك.
وتعد اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي مناسبة سنوية لصناع السياسة والقرار والخبراء الدوليين لمناقشة أبرز الملفات العالمية والإقليمية.
وتحرص مختلف الدول على إرسال وفود للمشاركة في هذه الاجتماعات وتبادل وجهات النظر وبحث المصالح المشتركة والتعاون الثنائي على هامشها مع الدول أو المؤسسات الشريكة.(النهاية)

ع س ج / ط م ا



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