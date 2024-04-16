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الولايات المتحدة والعراق يؤكدان التزامهما بعلاقات دفاعية ثنائية قوية

4/16/2024 4:46:02 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 16 - 4 (كونا) -- أكدت الولايات المتحدة والعراق التزامهما بعلاقات دفاعية ثنائية قوية ودائمة "تقود الى عراق قوي قادر على الدفاع عن النفس لدعم منطقة أكثر استقرارا وسلاما".
وذكرت وزارة الدفاع الامريكية (بنتاغون) في بيان صحفي مساء أمس الاثنين أن ذلك جاء خلال لقاء عقده رئيس الوزراء العراقي محمد السوداني خلال زيارته الحالية الى واشنطن مع وزير الدفاع الامريكي لويد اوستن.
وقال البيان إن المباحثات تناولت سبل تعزيز التعاون الامني الدفاعي بين البلدين والجهود المشتركة لهزيمة ما يسمى تنظيم الدولة الإسلامية (داعش).
واضاف ان الجانبين ناقشا الجهود المشتركة لمواجهة التهديدات الأمنية المستمرة للولايات المتحدة والعراق ومستقبل مهمة التحالف الدولي لهزيمة ما يسمى تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) في العراق.
وأوضح ان الوزير اوستن شكر رئيس الوزراء العراقي على دور بلاده في دعم العمليات التي يقوم بها التحالف الدولي لضمان عدم تمكن (داعش) من إعادة تشكيل نفسه في العراق وسوريا.
وتابع ان "وزير الدفاع الامريكي أشاد بالتضحيات الهائلة التي قدمها الشعب العراقي وقوات الأمن من أجل انقاذ الملايين من الإبادة الجماعية والهمجية اللتين يمارسهما تنظيم داعش".
وأشار اوستن كذلك إلى دور الحكومة العراقية في إعادة أكثر من 4100 مواطن عراقي من مخيمات النزوح ومرافق الاحتجاز في شمال شرق سوريا العام الماضي.
ومن جانبه أكد رئيس الوزراء السوداني أهمية تسريع عمليات إعادة اللاجئين العراقيين إلى وطنهم وتسهيل إعادة إدماجهم بشكل آمن.
كما ناقش الجانبان الجهود المبذولة لتحديث قوات الأمن العراقية بما في ذلك قوات البشمركة وبناء قدراتها من خلال مجموعة واسعة من أنشطة التدريب والتجهيز التي تدعم قوات الأمن الممولة من صندوق التدريب لمكافحة داعش (سي اي تي اف).
وأشاد رئيس الوزراء السوداني بتوقيع بروتوكول تعاون مشترك مع الولايات المتحدة لشراء العراق خدمات عسكرية باستخدام آلية الدفع المرنة الجديدة.
وكانت وزارة الدفاع الأمريكية أعلنت أمس الموافقة على صفقة عسكرية محتملة للعراق لبيع ما قيمته 140 مليون دولار من الدعم اللوجستي والتدريب لمتعاقدي الطائرات والمعدات ذات الصلة.
وأضافت الوزارة في بيان منفصل أن التدريب والدعم ينطبقان على أسطول الطائرات العراقية من طراز سي-172 وإيه.سي/أر.سي-208.
وسلط السوداني ولويد الضوء في اجتماعهما على الجهود المستمرة بين وزارتي الدفاع في البلدين لتأمين المواقع الرئيسية في جميع أنحاء العراق بما في ذلك إقليم كردستان العراق من التهديدات الجوية.
وذكر البيان ان الطرفين يتطلعان الى عقد مناقشات استراتيجية حول مستقبل العلاقة الأمنية بين الولايات المتحدة والعراق بموجب اتفاقية الإطار الاستراتيجي بين البلدين وذلك في الاجتماع المشترك الثاني لحوار التعاون الأمني المقرر في وقت لاحق من هذا العام.
وأكدا مجددا التزامهما بالانتقال المنظم إلى شراكات أمنية ثنائية دائمة بين العراق والولايات المتحدة ودول التحالف الأخرى وفقا للدستور العراقي واتفاقية الإطار الاستراتيجي.
وكانت لجنة التنسيق العليا الأمريكية - العراقية عقدت اجتماعها الثاني في العاصمة الأمريكية واشنطن التي يزورها وفد عراقي يضم السوداني الذي التقى في وقت سابق من أمس الرئيس الأمريكي جو بايدن في البيت الأبيض. (النهاية)

ا م م /ط م ا



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