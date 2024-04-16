الولايات المتحدة والعراق يؤكدان التزامهما بعلاقات دفاعية ثنائية قوية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 16 - 4 (كونا) -- أكدت الولايات المتحدة والعراق التزامهما بعلاقات دفاعية ثنائية قوية ودائمة "تقود الى عراق قوي قادر على الدفاع عن النفس لدعم منطقة أكثر استقرارا وسلاما".
وذكرت وزارة الدفاع الامريكية (بنتاغون) في بيان صحفي مساء أمس الاثنين أن ذلك جاء خلال لقاء عقده رئيس الوزراء العراقي محمد السوداني خلال زيارته الحالية الى واشنطن مع وزير الدفاع الامريكي لويد اوستن.
وقال البيان إن المباحثات تناولت سبل تعزيز التعاون الامني الدفاعي بين البلدين والجهود المشتركة لهزيمة ما يسمى تنظيم الدولة الإسلامية (داعش).
واضاف ان الجانبين ناقشا الجهود المشتركة لمواجهة التهديدات الأمنية المستمرة للولايات المتحدة والعراق ومستقبل مهمة التحالف الدولي لهزيمة ما يسمى تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) في العراق.
وأوضح ان الوزير اوستن شكر رئيس الوزراء العراقي على دور بلاده في دعم العمليات التي يقوم بها التحالف الدولي لضمان عدم تمكن (داعش) من إعادة تشكيل نفسه في العراق وسوريا.
وتابع ان "وزير الدفاع الامريكي أشاد بالتضحيات الهائلة التي قدمها الشعب العراقي وقوات الأمن من أجل انقاذ الملايين من الإبادة الجماعية والهمجية اللتين يمارسهما تنظيم داعش".
وأشار اوستن كذلك إلى دور الحكومة العراقية في إعادة أكثر من 4100 مواطن عراقي من مخيمات النزوح ومرافق الاحتجاز في شمال شرق سوريا العام الماضي.
ومن جانبه أكد رئيس الوزراء السوداني أهمية تسريع عمليات إعادة اللاجئين العراقيين إلى وطنهم وتسهيل إعادة إدماجهم بشكل آمن.
كما ناقش الجانبان الجهود المبذولة لتحديث قوات الأمن العراقية بما في ذلك قوات البشمركة وبناء قدراتها من خلال مجموعة واسعة من أنشطة التدريب والتجهيز التي تدعم قوات الأمن الممولة من صندوق التدريب لمكافحة داعش (سي اي تي اف).
وأشاد رئيس الوزراء السوداني بتوقيع بروتوكول تعاون مشترك مع الولايات المتحدة لشراء العراق خدمات عسكرية باستخدام آلية الدفع المرنة الجديدة.
وكانت وزارة الدفاع الأمريكية أعلنت أمس الموافقة على صفقة عسكرية محتملة للعراق لبيع ما قيمته 140 مليون دولار من الدعم اللوجستي والتدريب لمتعاقدي الطائرات والمعدات ذات الصلة.
وأضافت الوزارة في بيان منفصل أن التدريب والدعم ينطبقان على أسطول الطائرات العراقية من طراز سي-172 وإيه.سي/أر.سي-208.
وسلط السوداني ولويد الضوء في اجتماعهما على الجهود المستمرة بين وزارتي الدفاع في البلدين لتأمين المواقع الرئيسية في جميع أنحاء العراق بما في ذلك إقليم كردستان العراق من التهديدات الجوية.
وذكر البيان ان الطرفين يتطلعان الى عقد مناقشات استراتيجية حول مستقبل العلاقة الأمنية بين الولايات المتحدة والعراق بموجب اتفاقية الإطار الاستراتيجي بين البلدين وذلك في الاجتماع المشترك الثاني لحوار التعاون الأمني المقرر في وقت لاحق من هذا العام.
وأكدا مجددا التزامهما بالانتقال المنظم إلى شراكات أمنية ثنائية دائمة بين العراق والولايات المتحدة ودول التحالف الأخرى وفقا للدستور العراقي واتفاقية الإطار الاستراتيجي.
وكانت لجنة التنسيق العليا الأمريكية - العراقية عقدت اجتماعها الثاني في العاصمة الأمريكية واشنطن التي يزورها وفد عراقي يضم السوداني الذي التقى في وقت سابق من أمس الرئيس الأمريكي جو بايدن في البيت الأبيض. (النهاية)
ا م م /ط م ا
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