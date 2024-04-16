الناطق الرسمي..الكتاب التنفيذي بقرار زياده اسعار الوقود تم تأجيله لمزيد من الدراسة بتاريخ 8 الجاري

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت 16 - 4 (كونا) -- أكد رئيس قطاع الشؤون المحلية الناطق الرسمي باسم الحكومة عامر العجمي اليوم الثلاثاء ان الكتاب التنفيذي الذي قام بنشره احد نواب مجلس الأمة عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول زيادة اسعار الوقود قد تم توجيه وزاره المالية بإعادته الى اللجنة الوزارية للشؤون الاقتصادية لمزيد من الدراسة بتاريخ 8 ابريل الجاري.
وقال العجمي في تصريح مقتضب لوكالة الأنباء الكويتية (كونا)انه وتأكيدا لما سبق فأن مجلس الوزراء أرجأ مناقشة موضوع رفع سعر الوقود وأنه تم استبدال الكتاب التنفيذي الموجه لوزارة المالية في ذات اليوم الذي تم توجيهه للوزارة وذلك بتاريخ 8 ابريل حيث تم إعادته الى اللجنة الوزارية للشؤون الاقتصادية لمزيد من الدراسة.(النهاية)
ن م ع / خ د
MENAFN16042024000071011013ID1108099259
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.