مستوطنون متطرفون يشرعون بإنشاء بؤرة استيطانية جديدة في الأغوار الشمالية

مستوطنون متطرفون يشرعون بإنشاء بؤرة استيطانية جديدة في الأغوار الشمالية
التاريخ
4/16/2024 4:45:54 AM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
رام الله 16 نيسان (بترا) - شرع مستوطنون متطرفون يهود، صباح اليوم الثلاثاء، بإنشاء بؤرة استيطانية جديدة في منطقة الأغوار الشمالية.
وأوضح مسؤول ملف الأغوار في محافظة طوباس معتز بشارات في بيان، أن مجموعة من المستوطنين المتطرفين وبحماية من جيش الاحتلال الإسرائيلي شرعوا بإنشاء بؤرة استعمارية جديدة إلى الشرق من "شارع 60"، بالقرب من مساكن المواطنين الفلسطينيين في تجمع عين الحلوة بمنطقة الأغوار الشمالية المحتلة.
-- (بترا)
م . ف/ب ط
16/04/2024 11:29:42
MENAFN16042024000117011021ID1108099248
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