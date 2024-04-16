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مستوطنون متطرفون يشرعون بإنشاء بؤرة استيطانية جديدة في الأغوار الشمالية

4/16/2024 4:45:54 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

رام الله 16 نيسان (بترا) - شرع مستوطنون متطرفون يهود، صباح اليوم الثلاثاء، بإنشاء بؤرة استيطانية جديدة في منطقة الأغوار الشمالية.
وأوضح مسؤول ملف الأغوار في محافظة طوباس معتز بشارات في بيان، أن مجموعة من المستوطنين المتطرفين وبحماية من جيش الاحتلال الإسرائيلي شرعوا بإنشاء بؤرة استعمارية جديدة إلى الشرق من "شارع 60"، بالقرب من مساكن المواطنين الفلسطينيين في تجمع عين الحلوة بمنطقة الأغوار الشمالية المحتلة.
-- (بترا)
م . ف/ب ط
16/04/2024 11:29:42

MENAFN16042024000117011021ID1108099248

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