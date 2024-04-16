ارتفاع أسعار النفط عالمياً

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 16 نيسان (بترا) - ارتفعت أسعار النفط عالمياً، اليوم الثلاثاء، وسط التوتر المتصاعد في الشرق الأوسط في أعقاب الهجوم الذي شنته إيران مطلع الأسبوع الحالي وَسْط دعوات لضبط النفس من الحلفاء.

ووفقا لوكالة "بلومبيرغ" للأخبار الافتصادية، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم حزيران 46 سنتا، أو 0.5 بالمئة، في حين زادت العقود الآجلة للخام الأميركي تسليم أيار 43 سنتا، أو 0.5 بالمئة.

وأنهت أسعار النفط جَلسة أمسِ الاثنين على انخفاض بعدما قلت المخاوف من نشوب صراع يتصاعد بشكل سريع ويمكن أن يعرقل إمدادات النفط الخام.

-- (بترا)

رصد/أغ/ب ط

16/04/2024 11:17:44