ارتفاع أسعار النفط عالمياً

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 16 نيسان (بترا) - ارتفعت أسعار النفط عالمياً، اليوم الثلاثاء، وسط التوتر المتصاعد في الشرق الأوسط في أعقاب الهجوم الذي شنته إيران مطلع الأسبوع الحالي وَسْط دعوات لضبط النفس من الحلفاء.
ووفقا لوكالة "بلومبيرغ" للأخبار الافتصادية، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم حزيران 46 سنتا، أو 0.5 بالمئة، في حين زادت العقود الآجلة للخام الأميركي تسليم أيار 43 سنتا، أو 0.5 بالمئة.
وأنهت أسعار النفط جَلسة أمسِ الاثنين على انخفاض بعدما قلت المخاوف من نشوب صراع يتصاعد بشكل سريع ويمكن أن يعرقل إمدادات النفط الخام.
-- (بترا)
رصد/أغ/ب ط
16/04/2024 11:17:44
MENAFN16042024000117011021ID1108099247
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