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الاتحاد البوليفاري: الإبادة التي ترتكبها إسرائيل عرضت الشرق الأوسط للخطر

4/16/2024 4:45:52 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 16 نيسان (بترا)- أكد الاتحاد البوليفاري لشعوب أميركا اللاتينية أن الإبادة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في غزة عرضت الشرق الأوسط للخطر.
ودعا الاتحاد في بيان على موقعه الرسمي، مجلس الأمن الدولي للعمل الجاد على وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة، وضمان إمدادات المساعدات الإنسانية اللازمة، وتعزيز الظروف المواتية لسلام مستقر ودائم، مشددا على أن من الضروري ألا يكون هناك المزيد من التصعيد الذي يمكن أن يؤدي إلى مزيد من المعاناة وعدم الاستقرار.
وقال إن إفلات إسرائيل من العقاب جلب خطرا جديا لإضفاء الطابع الإقليمي على الصراع مع عواقب لا يمكن التنبؤ بها.
--(بترا)
رصد/أغ/اص
16/04/2024 11:15:51

MENAFN16042024000117011021ID1108099246

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