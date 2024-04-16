الاتحاد البوليفاري: الإبادة التي ترتكبها إسرائيل عرضت الشرق الأوسط للخطر

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 16 نيسان (بترا)- أكد الاتحاد البوليفاري لشعوب أميركا اللاتينية أن الإبادة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في غزة عرضت الشرق الأوسط للخطر.
ودعا الاتحاد في بيان على موقعه الرسمي، مجلس الأمن الدولي للعمل الجاد على وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة، وضمان إمدادات المساعدات الإنسانية اللازمة، وتعزيز الظروف المواتية لسلام مستقر ودائم، مشددا على أن من الضروري ألا يكون هناك المزيد من التصعيد الذي يمكن أن يؤدي إلى مزيد من المعاناة وعدم الاستقرار.
وقال إن إفلات إسرائيل من العقاب جلب خطرا جديا لإضفاء الطابع الإقليمي على الصراع مع عواقب لا يمكن التنبؤ بها.
--(بترا)
رصد/أغ/اص
16/04/2024 11:15:51
MENAFN16042024000117011021ID1108099246
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