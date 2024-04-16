الهيئة الخيرية تسير 75 شاحنة جديدة إلى غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 16 نيسان(بترا)- سيرت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية قافلة مساعدات غذائية جديدة إلى أهلنا في غزة، بالتعاون مع القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، وبالشراكة مع النداء الإنساني – بريطانيا والهلال الأحمر القطري وجمعية يد العون ورحمة حول العالم.
وقالت الهيئة في بيان اليوم إن القافلة المكونة من 75 شاحنة تحمل الطرود الغذائية عبر جسر الملك حسين نحو معبر كرم أبو سالم ليصار إلى إيصالها وتسليمها لأهلنا في غزة، وتوزيعها من خلال الجمعيات والمنظمات الشريكة في القطاع.
وأكد أمين عام الهيئة الدكتور حسين الشبلي أهمية معالجة النقص في المواد الغذائية في قطاع غزة، مبينا أن الهيئة تعمل على استمرارية إدخال المساعدات الغذائية للقطاع، وزيادة حجم المساعدات المرسلة بأسرع وقت ممكن.
وأضاف إنه منذ نهاية شهر رمضان المبارك ودخول عيد الفطر، جرى إرسال حوالي 280 شاحنة من المواد الغذائية الأساسية إلى أهلنا في غزة، ووصل مجموع الشاحنات المرسلة عبر الجسر البري إلى 962 شاحنة.
وتستمر الهيئة في استقبال التبرعات النقدية من خلال حسابها البنكي في بنك الاتحاد رقم JO32 UBSI 1030 0000 4010 1659 9151 06 أو من خلال المحافظ الإلكترونية أو كليك JHCOGAZA، أو "اي فواتيركم" ومن خلال موقعها الإلكتروني
--(بترا)
ف ج
16/04/2024 11:23:00
MENAFN16042024000117011021ID1108099245
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