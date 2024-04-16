الهيئة الخيرية تسير 75 شاحنة جديدة إلى غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 16 نيسان(بترا)- سيرت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية قافلة مساعدات غذائية جديدة إلى أهلنا في غزة، بالتعاون مع القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، وبالشراكة مع النداء الإنساني – بريطانيا والهلال الأحمر القطري وجمعية يد العون ورحمة حول العالم.

وقالت الهيئة في بيان اليوم إن القافلة المكونة من 75 شاحنة تحمل الطرود الغذائية عبر جسر الملك حسين نحو معبر كرم أبو سالم ليصار إلى إيصالها وتسليمها لأهلنا في غزة، وتوزيعها من خلال الجمعيات والمنظمات الشريكة في القطاع.

وأكد أمين عام الهيئة الدكتور حسين الشبلي أهمية معالجة النقص في المواد الغذائية في قطاع غزة، مبينا أن الهيئة تعمل على استمرارية إدخال المساعدات الغذائية للقطاع، وزيادة حجم المساعدات المرسلة بأسرع وقت ممكن.

وأضاف إنه منذ نهاية شهر رمضان المبارك ودخول عيد الفطر، جرى إرسال حوالي 280 شاحنة من المواد الغذائية الأساسية إلى أهلنا في غزة، ووصل مجموع الشاحنات المرسلة عبر الجسر البري إلى 962 شاحنة.

وتستمر الهيئة في استقبال التبرعات النقدية من خلال حسابها البنكي في بنك الاتحاد رقم JO32 UBSI 1030 0000 4010 1659 9151 06 أو من خلال المحافظ الإلكترونية أو كليك JHCOGAZA، أو "اي فواتيركم" ومن خلال موقعها الإلكتروني

--(بترا)

ف ج

16/04/2024 11:23:00