الاحتلال يهدم منزل شهيد في القدس المحتلة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
رام الله 16 نيسان (بترا) - هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، منزل الشهيد خالد المحتسب، في بلدة بيت حنينا شمال مدينة القدس المحتلة.
وذكرت عائلة المحتسب في بيان، أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال "اقتحمت البلدة وحاصرت بناية سكنية يتواجد بها منزل الشهيد"، مشيرة إلى أن قوات الاحتلال أجبرت سكان البناية على إخلاء البناية السكنية التي تضم شقة الشهيد، تمهيدا لتنفيذ قرار هدم المنزل.
وأضافت العائلة أن قوات الاحتلال وزعت منشورات على السكان المجاورين لبناية عائلة الشهيد المحتسب، بالالتزام بمنازلهم وعدم الخروج منها لتنفيذ قرار تفجير الشقة السكنية وهي ضمن بناية سكنية مؤلفة من ثلاثة طوابق.
واستشهد الشهيد المحتسب، في الثاني عشر من تشرين الأول الماضي، بعد إطلاق الرصاص عليه من قبل شرطة الاحتلال، خلال تواجده قرب المدرسة الرشيدية، القريبة من السور الشمالي للبلدة القديمة بالقدس المحتلة.
وتدعي سلطات الاحتلال أن الشهيد المحتسب نفذ عملية "إطلاق نار" باتجاه مركز شرطة الاحتلال في شارع صلاح الدين، و أدت الى إصابة شرطيين اثنين احدهما بجراح خطيرة. وتنتهج سلطات الاحتلال الإسرائيلي، سياسة هدم بيوت ذوي منفذي العمليات الفدائية، في إطار "العقاب الجماعي" ضد الشعب الفلسطيني .
-- (بترا)
م . ف/ب ط
16/04/2024 10:58:06
MENAFN16042024000117011021ID1108099243
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