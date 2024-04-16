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الاحتلال يهدم منزل شهيد في القدس المحتلة

4/16/2024 4:45:49 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

رام الله 16 نيسان (بترا) - هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، منزل الشهيد خالد المحتسب، في بلدة بيت حنينا شمال مدينة القدس المحتلة.
وذكرت عائلة المحتسب في بيان، أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال "اقتحمت البلدة وحاصرت بناية سكنية يتواجد بها منزل الشهيد"، مشيرة إلى أن قوات الاحتلال أجبرت سكان البناية على إخلاء البناية السكنية التي تضم شقة الشهيد، تمهيدا لتنفيذ قرار هدم المنزل.
وأضافت العائلة أن قوات الاحتلال وزعت منشورات على السكان المجاورين لبناية عائلة الشهيد المحتسب، بالالتزام بمنازلهم وعدم الخروج منها لتنفيذ قرار تفجير الشقة السكنية وهي ضمن بناية سكنية مؤلفة من ثلاثة طوابق.
واستشهد الشهيد المحتسب، في الثاني عشر من تشرين الأول الماضي، بعد إطلاق الرصاص عليه من قبل شرطة الاحتلال، خلال تواجده قرب المدرسة الرشيدية، القريبة من السور الشمالي للبلدة القديمة بالقدس المحتلة.
وتدعي سلطات الاحتلال أن الشهيد المحتسب نفذ عملية "إطلاق نار" باتجاه مركز شرطة الاحتلال في شارع صلاح الدين، و أدت الى إصابة شرطيين اثنين احدهما بجراح خطيرة. وتنتهج سلطات الاحتلال الإسرائيلي، سياسة هدم بيوت ذوي منفذي العمليات الفدائية، في إطار "العقاب الجماعي" ضد الشعب الفلسطيني .
-- (بترا)
م . ف/ب ط
16/04/2024 10:58:06

MENAFN16042024000117011021ID1108099243

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