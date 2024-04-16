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مدرب المنتخب الأولمبي يبدي رضاه عن أداء الفريق أمام استراليا

4/16/2024 4:45:48 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 16 نيسان (بترا)- أشاد المدير الفني للمنتخب الأولمبي تحت سن 23 لكرة القدم عبد الله أبو زمع، بأداء المنتخب في المباراة التي تعادل فيها أمس مع نظيره الأسترالي دون أهداف في افتتاح منافسات كأس آسيا المؤهلة إلى الأولمبياد.
ويشارك في البطولة التي تستضيفها العاصمة القطرية الدوحة، ستة عشر منتخبا.
وقال أبو زمع خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة إن الفريق لعب مباراة تكتيكية لتحقيق الهدف المنشود، ولعب في الدقائق الأخيرة منقوصا بعد طرد المدافع دانيال عفانة، مبديا رضاه عن الأداء والنتيجة رغم أن الفريق كان يبحث عن الفوز.
واعتبر أن إصابة اللاعب محمد أبو النادي، لا تدعو للقلق، وسيكون جاهزا لمواجهة قطر في الجولة الثانية من دور المجموعات التي تجري يوم الخميس المقبل.
ويسعى المنتخب الأولمبي لتحقيق إنجاز التأهل إلى الأولمبياد من خلال المنافسة على المراكز الأولى بالبطولة.
--(بترا)
خ خ/اص/ ف ج
16/04/2024 10:56:44

MENAFN16042024000117011021ID1108099242

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