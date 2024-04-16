مدرب المنتخب الأولمبي يبدي رضاه عن أداء الفريق أمام استراليا

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 16 نيسان (بترا)- أشاد المدير الفني للمنتخب الأولمبي تحت سن 23 لكرة القدم عبد الله أبو زمع، بأداء المنتخب في المباراة التي تعادل فيها أمس مع نظيره الأسترالي دون أهداف في افتتاح منافسات كأس آسيا المؤهلة إلى الأولمبياد.
ويشارك في البطولة التي تستضيفها العاصمة القطرية الدوحة، ستة عشر منتخبا.
وقال أبو زمع خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة إن الفريق لعب مباراة تكتيكية لتحقيق الهدف المنشود، ولعب في الدقائق الأخيرة منقوصا بعد طرد المدافع دانيال عفانة، مبديا رضاه عن الأداء والنتيجة رغم أن الفريق كان يبحث عن الفوز.
واعتبر أن إصابة اللاعب محمد أبو النادي، لا تدعو للقلق، وسيكون جاهزا لمواجهة قطر في الجولة الثانية من دور المجموعات التي تجري يوم الخميس المقبل.
ويسعى المنتخب الأولمبي لتحقيق إنجاز التأهل إلى الأولمبياد من خلال المنافسة على المراكز الأولى بالبطولة.
--(بترا)
خ خ/اص/ ف ج
16/04/2024 10:56:44
MENAFN16042024000117011021ID1108099242
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