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البريد يشارك في احتفالات المملكة بيوم العلم

4/16/2024 4:45:47 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 16 نيسان (بترا)- شارك البريد الأردني في احتفالات المملكة بيوم العلم الذي يصادف اليوم الثلاثاء.
وقالت مدير عام البريد بالوكالة هنادي الطيب في كلمة ألقتها في احتفال بهذه المناسبة، إن هذا اليوم الذي نحتفل به بيوم العلم يمثل محطة أخرى من محطات تجديد العهد والوفاء لوطننا الغالي ولقيادتنا الهاشمية.
وأضافت إن الاحتفال بيوم العلم مناسبة سنوية يجسد فيه شعبنا انتماءه وعزته بالوطن، ويعد رمزا للهوية الوطنية والولاء الذي يكنه كل مواطن منا لوطنه الغالي ليبقى العلم يرفرف خفاقا.
وأشارت إلى أن هذه المناسبة فرصة لنستذكر فيها مآثر صناع العزة والكرامة الذين صانوا الوطن وحافظوا عليه، من الشهداء الذين عاهدوا الله على صون الوطن وحمايته والتضحية في سبيله بأرواحهم من اجل أن يبقى العلم خفاقا في الأعالي.
--(بترا)
غ ح/ ف ج
16/04/2024 10:47:35

MENAFN16042024000117011021ID1108099241

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