صحة غزة: مخاوف كبيرة من توقف مولدات الكهرباء في مستشفيات القطاع
التاريخ
4/16/2024 4:45:46 AM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 16 نيسان (بترا)- طالبت وزارة الصحة في غزة، جميع المؤسسات المعنية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بتوفير مولدات جديدة للعمل على عودة خطوط الكهرباء للمستشفيات في قطاع غزة.
وقالت الوزارة في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، "بعد مرور 193 يوما من العدوان على غزة تتبدى مخاوف كبيرة من توقف مولدات الكهرباء التي عملت بكامل طاقتها على مدار الساعة في المستشفيات.
وأشارت الوزارة في بيانها إلى أن الشواهد تظهر قابلية المستشفيات للتوقف في أي لحظة، ما يؤدي إلى كارثة صحية.
--(بترا)
ا ش /اص/ ف ج
16/04/2024 10:40:13
MENAFN16042024000117011021ID1108099240
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