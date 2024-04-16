صحة غزة: مخاوف كبيرة من توقف مولدات الكهرباء في مستشفيات القطاع

MENAFN - Jordan News Agency)

غزة 16 نيسان (بترا)- طالبت وزارة الصحة في غزة، جميع المؤسسات المعنية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بتوفير مولدات جديدة للعمل على عودة خطوط الكهرباء للمستشفيات في قطاع غزة.

وقالت الوزارة في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، "بعد مرور 193 يوما من العدوان على غزة تتبدى مخاوف كبيرة من توقف مولدات الكهرباء التي عملت بكامل طاقتها على مدار الساعة في المستشفيات.

وأشارت الوزارة في بيانها إلى أن الشواهد تظهر قابلية المستشفيات للتوقف في أي لحظة، ما يؤدي إلى كارثة صحية.

--(بترا)

ا ش /اص/ ف ج

16/04/2024 10:40:13