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برنامج الأغذية العالمي: نحتاج لوقف إنساني لإطلاق النار للتغلب على المجاعة

4/16/2024 4:45:45 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 16 نيسان (بترا)- حذر برنامج الأغذية العالمي، من مخاطر المجاعة التي يواجهها سكان قطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع منذ 193 يوما.
وقال البرنامج في تقرير اليوم الثلاثاء، "كي نتغلب على المجاعة في غزة فإن الحاجة ضرورية لوقف إنساني لإطلاق النار ووصول أوسع إلى المناطق".
وأضاف التقرير، "وبسبب استمرار القصف والحصار المطبق على قطاع غزة من كل الجهات، يواجه نحو 2.2 مليون من سكان غزة المجاعة، ولاسيما في الشمال".
وأوضح التقرير، أن العديد من الرضع والأطفال لقوا مصرعهم بسبب الجفاف وسوء التغذية في شمال غزة تحديدا، بينما يواصل الاحتلال الإسرائيلي منع وصول فرق الإغاثة إلى القطاع.
--(بترا)
رصد/رس/اص
16/04/2024 10:33:14

MENAFN16042024000117011021ID1108099237

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