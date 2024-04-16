برنامج الأغذية العالمي: نحتاج لوقف إنساني لإطلاق النار للتغلب على المجاعة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 16 نيسان (بترا)- حذر برنامج الأغذية العالمي، من مخاطر المجاعة التي يواجهها سكان قطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع منذ 193 يوما.
وقال البرنامج في تقرير اليوم الثلاثاء، "كي نتغلب على المجاعة في غزة فإن الحاجة ضرورية لوقف إنساني لإطلاق النار ووصول أوسع إلى المناطق".
وأضاف التقرير، "وبسبب استمرار القصف والحصار المطبق على قطاع غزة من كل الجهات، يواجه نحو 2.2 مليون من سكان غزة المجاعة، ولاسيما في الشمال".
وأوضح التقرير، أن العديد من الرضع والأطفال لقوا مصرعهم بسبب الجفاف وسوء التغذية في شمال غزة تحديدا، بينما يواصل الاحتلال الإسرائيلي منع وصول فرق الإغاثة إلى القطاع.
--(بترا)
رصد/رس/اص
16/04/2024 10:33:14
MENAFN16042024000117011021ID1108099237
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