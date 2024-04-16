ارتفاع اسعار الذهب عالميا

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 16 نيسان (بترا)- ارتفعت اسعار الذهب اليوم الثلاثاء، مقتربة من المستوى القياسي المرتفع الذي سجلته الأسبوع الماضي، في ظل المخاوف إزاء تصاعد التوترات الجيوسياسية الراهنة على المعدن الأصفر، باعتباره ملاذًا آمنًا.
وبحسب وكالة بلومبيرغ للأخبار الاقتصادية ،صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة، ليصل إلى 2387.11 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن سجل أعلى مستوى على الإطلاق وهو 2431.29 دولار يوم الجمعة.
وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.9 بالمئة لتصل إلى 2403.90 دولار.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.3 بالمئة لتصل إلى 28.80 دولارًا للأوقية، وارتفع البلاتين 0.4 بالمئة لتصل إلى 966.49 دولارًا، وخسر البلاديوم واحدًا بالمئة ليصل إلى 1025.43 دولار.
--(بترا)
رصد/رس/أ م /س س
16/04/2024 10:00:35
MENAFN16042024000117011021ID1108099236
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