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ارتفاع اسعار الذهب عالميا

4/16/2024 4:45:44 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 16 نيسان (بترا)- ارتفعت اسعار الذهب اليوم الثلاثاء، مقتربة من المستوى القياسي المرتفع الذي سجلته الأسبوع الماضي، في ظل المخاوف إزاء تصاعد التوترات الجيوسياسية الراهنة على المعدن الأصفر، باعتباره ملاذًا آمنًا.
وبحسب وكالة بلومبيرغ للأخبار الاقتصادية ،صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة، ليصل إلى 2387.11 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن سجل أعلى مستوى على الإطلاق وهو 2431.29 دولار يوم الجمعة.
وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.9 بالمئة لتصل إلى 2403.90 دولار.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.3 بالمئة لتصل إلى 28.80 دولارًا للأوقية، وارتفع البلاتين 0.4 بالمئة لتصل إلى 966.49 دولارًا، وخسر البلاديوم واحدًا بالمئة ليصل إلى 1025.43 دولار.
--(بترا)
رصد/رس/أ م /س س
16/04/2024 10:00:35

MENAFN16042024000117011021ID1108099236

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