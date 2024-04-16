استشهاد 6 صحفيين في غزة الشهر الماضي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 16 نيسان (بترا)- أعلنت نقابة الصحفيين الفلسطينيين أمس الاثنين، عن استشهاد 6 صحفيين وإصابة 9 آخرين بإصابات دامية خلال شهر آذار الماضي.
وقالت النقابة في بيان إن 3 صحفيين استشهدوا جراء استهداف منازلهم بالقصف، فيما ارتقى 3 آخرون جراء إصابتهم بالرصاص وشظايا الصواريخ، وبذلك ارتفع عدد الصحفيين الشهداء في القطاع المحاصر إلى 140 على الأقل، منذ السابع من تشرين الأول الماضي.
وبحسب البيان، تعرض المصابون التسعة لجروح دامية بشظايا الصواريخ، ما أدى إلى بتر أطراف بعضهم، في حين ما يزال البعض الآخر في حالة خطرة وصعبة نتيجة الإصابات.
ويواصل الاحتلال استهداف الصحفيين في غزة، في إطار حرب الإبادة التي يشنها على القطاع منذ 193 يوما، بسبب دورهم في إبراز الجرائم الإسرائيلية وإظهارها للعالم.
وأكد نقيب الصحفيين الفلسطينيين، ناصر أبو بكر، أن الاحتلال الإسرائيلي قتل 10 بالمئة من صحفيي غزة، بهدف منعهم من إيصال حقيقة ما يقع في القطاع إلى العالم.
--(بترا)
رصد/أغ/أ م
16/04/2024 09:58:23
MENAFN16042024000117011021ID1108099235
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