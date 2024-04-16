استشهاد 6 صحفيين في غزة الشهر الماضي

MENAFN - Jordan News Agency)

غزة 16 نيسان (بترا)- أعلنت نقابة الصحفيين الفلسطينيين أمس الاثنين، عن استشهاد 6 صحفيين وإصابة 9 آخرين بإصابات دامية خلال شهر آذار الماضي.

وقالت النقابة في بيان إن 3 صحفيين استشهدوا جراء استهداف منازلهم بالقصف، فيما ارتقى 3 آخرون جراء إصابتهم بالرصاص وشظايا الصواريخ، وبذلك ارتفع عدد الصحفيين الشهداء في القطاع المحاصر إلى 140 على الأقل، منذ السابع من تشرين الأول الماضي.

وبحسب البيان، تعرض المصابون التسعة لجروح دامية بشظايا الصواريخ، ما أدى إلى بتر أطراف بعضهم، في حين ما يزال البعض الآخر في حالة خطرة وصعبة نتيجة الإصابات.

ويواصل الاحتلال استهداف الصحفيين في غزة، في إطار حرب الإبادة التي يشنها على القطاع منذ 193 يوما، بسبب دورهم في إبراز الجرائم الإسرائيلية وإظهارها للعالم.

وأكد نقيب الصحفيين الفلسطينيين، ناصر أبو بكر، أن الاحتلال الإسرائيلي قتل 10 بالمئة من صحفيي غزة، بهدف منعهم من إيصال حقيقة ما يقع في القطاع إلى العالم.

--(بترا)

رصد/أغ/أ م

16/04/2024 09:58:23