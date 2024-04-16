3436طنا من الخضار والفواكه وردت للسوق المركزي اليوم

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 16نيسان(بترا)- بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الثلاثاء، 3436طنا، منها 2661طن خضار، و534طن فواكه، و 241طنا من الورقيات.

وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام، فقد تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 20-35 قرشا، والبصل الناشف بين 25-35، والبطاطا بين 40-60، والبندورة بين 6-10، والجزر بين 25-35، والخيار بين 20- 40، والزهرة بين 10-20، والليمون بين 25-50، والموز البلدي بين 40-75قرشا.

--(بترا)

رح/أ م / س س

16/04/2024 09:36:37