متظاهرون مؤيدون للفلسطينيين يغلقون جسر غولدن غايت في سان فرانسيسكو

MENAFN - Jordan News Agency)

واشنطن 16 نيسان (بترا) - أغلق متظاهرون مؤيدون للشعب الفلسطيني، مساء الاثنين، جسر "غولدن غايت"، الذي يعد أحد معالم مدينة سان فرانسيسكو، بعد أكثر من ستة أشهر من بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وبحسب واشنطن تايمز، أظهرت مشاهد التقطت من الجو طابورا طويلا من السيارات المتوقفة على الجسر الأحمر، فيما المسالك في الاتجاه المعاكس خالية تماما.

ومنع المتظاهرون حركة الدخول والخروج من هذه المدينة الواقعة في ولاية كاليفورنيا، رافعين لافتة كتب عليها "أوقفوا العالم من أجل غزة".

وتندرج التظاهرة في إطار مبادرة سميت "ايه 15 أكشن"، تسعى الى إغلاق مدن كبرى عدة في أنحاء العالم "تضامنا مع فلسطين".

وفي الولايات المتحدة، قطع متظاهرون الطرق المؤدية الى مطار شيكاغو الاثنين، وكذلك جرت تظاهرة مماثلة في لوس انجلوس.

وعدد الموقع الإلكتروني للمنظمين نحو أربعين مدينة يتوقع أن تشهد تحركات في دول مختلفة، بينها أستراليا وبلجيكا وإسبانيا وكولومبيا وكوريا الجنوبية.

-- (بترا)

ب خ/اص/ب ط

16/04/2024 09:25:23