Thursday, 18 April 2024 10:28 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


متظاهرون مؤيدون للفلسطينيين يغلقون جسر غولدن غايت في سان فرانسيسكو

4/16/2024 4:45:41 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

واشنطن 16 نيسان (بترا) - أغلق متظاهرون مؤيدون للشعب الفلسطيني، مساء الاثنين، جسر "غولدن غايت"، الذي يعد أحد معالم مدينة سان فرانسيسكو، بعد أكثر من ستة أشهر من بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
وبحسب واشنطن تايمز، أظهرت مشاهد التقطت من الجو طابورا طويلا من السيارات المتوقفة على الجسر الأحمر، فيما المسالك في الاتجاه المعاكس خالية تماما.
ومنع المتظاهرون حركة الدخول والخروج من هذه المدينة الواقعة في ولاية كاليفورنيا، رافعين لافتة كتب عليها "أوقفوا العالم من أجل غزة".
وتندرج التظاهرة في إطار مبادرة سميت "ايه 15 أكشن"، تسعى الى إغلاق مدن كبرى عدة في أنحاء العالم "تضامنا مع فلسطين".
وفي الولايات المتحدة، قطع متظاهرون الطرق المؤدية الى مطار شيكاغو الاثنين، وكذلك جرت تظاهرة مماثلة في لوس انجلوس.
وعدد الموقع الإلكتروني للمنظمين نحو أربعين مدينة يتوقع أن تشهد تحركات في دول مختلفة، بينها أستراليا وبلجيكا وإسبانيا وكولومبيا وكوريا الجنوبية.
-- (بترا)
ب خ/اص/ب ط
16/04/2024 09:25:23

MENAFN16042024000117011021ID1108099233

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث