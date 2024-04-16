متظاهرون مؤيدون للفلسطينيين يغلقون جسر غولدن غايت في سان فرانسيسكو

(MENAFN
- Jordan News Agency)
واشنطن 16 نيسان (بترا) - أغلق متظاهرون مؤيدون للشعب الفلسطيني، مساء الاثنين، جسر "غولدن غايت"، الذي يعد أحد معالم مدينة سان فرانسيسكو، بعد أكثر من ستة أشهر من بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
وبحسب واشنطن تايمز، أظهرت مشاهد التقطت من الجو طابورا طويلا من السيارات المتوقفة على الجسر الأحمر، فيما المسالك في الاتجاه المعاكس خالية تماما.
ومنع المتظاهرون حركة الدخول والخروج من هذه المدينة الواقعة في ولاية كاليفورنيا، رافعين لافتة كتب عليها "أوقفوا العالم من أجل غزة".
وتندرج التظاهرة في إطار مبادرة سميت "ايه 15 أكشن"، تسعى الى إغلاق مدن كبرى عدة في أنحاء العالم "تضامنا مع فلسطين".
وفي الولايات المتحدة، قطع متظاهرون الطرق المؤدية الى مطار شيكاغو الاثنين، وكذلك جرت تظاهرة مماثلة في لوس انجلوس.
وعدد الموقع الإلكتروني للمنظمين نحو أربعين مدينة يتوقع أن تشهد تحركات في دول مختلفة، بينها أستراليا وبلجيكا وإسبانيا وكولومبيا وكوريا الجنوبية.
-- (بترا)
ب خ/اص/ب ط
16/04/2024 09:25:23
MENAFN16042024000117011021ID1108099233
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