عين على القدس يناقش الظروف التي شهدها الأقصى خلال رمضان

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 16 نيسان (بترا) - ناقش برنامج عين على القدس الذي عرضه التلفزيون الأردني، أمس الاثنين، ما شهده المسجد الأقصى المبارك ومدينة القدس من أحداث خلال شهر رمضان المبارك للعام الحالي، وتداعيات الحصار الذي تفرضه سلطات الاحتلال على المدينة المقدسة.

ووفقا لتقرير البرنامج المصور في القدس، نجحت أعداد قليلة من المصلين في الوصول إلى المسجد الأقصى المبارك والصلاة فيه، بسبب المعيقات والعراقيل التي وضعتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي أمام الفلسطينيين الذين يعتزمون القدوم للصلاة في المسجد، حيث انتهجت سلطات الاحتلال جميع الطرق الممكنة للتضييق على القادمين للصلاة في الأقصى خلال شهر رمضان المبارك.

وأوضح التقرير أن قوات الاحتلال قامت بنصب الحواجز في الشوارع المحيطة بالقدس، ووضع الأقفاص الحديدية أمام بعض أبواب المسجد الأقصى، ما اسهم بالتقليل من أعداد المصلين مقارنة بالأعوام السابقة، الأمر الذي اعتبرته مديرية أوقاف القدس بـ "العمل الممنهج" من قبل الاحتلال لإبقاء المسجد خاليا من المصلين.

وقال مدير عام دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، الشيخ محمد عزام الخطيب، إن المسجد الأقصى لم يكن كعادته في الجمعة الأخيرة من الشهر الفضيل وليلة القدر، حيث كانت أعداد الحاضرين متواضعة، مشيرا إلى أنه كان هناك "إغلاق" واضح ومتعمد من قبل سلطات الاحتلال على أهالي الضفة الغربية من الوصول إلى المسجد الأقصى.

وقال التقرير إنه مع انقضاء آخر أيام الشهر الفضيل، علت أصوات الجماعات اليهودية المتطرفة التي تدعو لاقتحام أولى القبلتين بأعداد كبيرة من أجل تصعيد الأوضاع في الأقصى أثناء عيد الفصح اليهودي الأسبوع المقبل، ما اعتبره الفلسطينيون بمثابة تصعيد خطير من قبل هذه الجماعات المتطرفة، التي تسعى لتغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى.

بدوره، أوضح مدير الإعلام في مديرية أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك، محمد الأشهب، ان المديرية قامت بوضع الخطط والتجهيزات اللازمة لاستقبال المصلين القادمين للصلاة في المسجد، مؤكدا أنها نجحت في استقبال المصلين الذين استطاعوا الوصول إلى المسجد.

وأشار إلى أنه بالرغم من قلة أعداد المتواجدين في الأقصى لهذا العام مقارنة بالاعوام السابقة، فإن عدد المصلين الذين حضروا في صلاة التراويح والجمع والفجر تجاوز الثلاثة ملايين مصل، غالبيتهم من أهالي مدينة القدس ومن الداخل المحتل عام 1948، لافتا إلى أن سلطات الاحتلال وضعت عراقيل كثيرة أمام أهالي الضفة الغربية.

وأضاف الأشهب أن المسجد الأقصى المبارك شهد خلال الشهر الفضيل العديد من البرامج الدينية الشاملة، ومنها الدروس الدينية التي بلغ عددها سبعة دروس يومية داخل المسجد القبلي وقبة الصخرة المشرفة، إضافة إلى صلاة التراويح والتهجد وقيام الليل.

وعن الخدمات التي قدمتها مديرية الأوقاف للمصلين، قال الأشهب إنها قامت بتوفير نحو 20 وجبة إفطار ساخنة و62 ألف وجبة مبردة و23 ألف وجبة سحور، مبينا أن المديرية واجهت تحديا هذا العام تمثل بمحاولة سلطات الاحتلال منع الجمعيات الطبية التي كانت تتطوع كل عام لتقديم خدماتها للمصلين، إلا أن العيادات الثابتة التابعة للأوقاف في المسجد الأقصى قامت باداء واجباتها على أكمل وجه، من خلال توفير عدد من الأطباء والممرضين والمسعفين.

وبين الأشهب أن قوات الاحتلال قامت بالعديد من المضايقات تجاه المصلين في الشهر الفضيل لهذا العام، تمثلت في منع أهالي الضفة الغربية من الدخول للمسجد، ولاسيما في صلوات الجمع، حيث قامت بتحديد سن من يستطيع الدخول منهم للمسجد بـ 55 عاما للرجال و50 للنساء، إضافة لوجود تصريح لدخول مدينة القدس، على أن يعودوا للضفة الغربية قبل الساعة الخامسة مساء.

ولفت إلى ان المسجد الأقصى شهد انتشارا مكثفاً لقوات الاحتلال سواء داخل المسجد أو حوله، حيث قاموا بوضع الحواجز الحديدية على أبواب المسجد، ولاسيما باب الأسباط، واغلقوا جزءا كبيرا من الطرق المؤدية إلى المسجد.

وأضاف أن شرطة الاحتلال قامت بمضايقة المصلين داخل المسجد، وقام أفرادها بملاحقة بعض الرجال والنساء داخل المسجد وإخراجهم منه ومنعهم من العودة إليه.

وقال الأشهب أن اقتحامات المتطرفين اليهود للمسجد الأقصى استمرت خلال شهر رمضان، وخصوصاً في الفترة الصباحية من العشرين يوماً الأولى من الشهر، حيث قاموا بأداء صلواتهم التلمودية العلنيةوطقوسهم الدينية.

وحذر من جماعة الهيكل المزعوم ومنهم بعض الوزراء واعضاء الكنيست في حكومة الاحتلال، يستغلون دائما المناسبات الدينية ويحاولون ربطها بالمسجد الأقصى، والدعوة علناً لاقتحامه، كما حذر من دعواتهم لطرد الأوقاف الإسلامية من المسجد وتسليم إدارته لسلطات الاحتلال والدعوة لهدمه، مشيراً إلى تصاعد هذه الدعوات مع اقتراب الاعياد اليهودية مستغلة الأحداث الجارية في الوقت الحالي.

ودعا الأشهب جميع المسلمين لإعمار المسجد الأقصى وزيارته والصلاة فيه، والوقوف إلى جانب الوصاية الهاشمية التي تمثل 2 مليار مسلم على مستوى العالم في رعاية المقدسات الإسلامية وإعمارها والدفاع عنها في جميع المحافل الدولية.

-- (بترا)

أ ن/اص/ب ط

16/04/2024 09:23:23