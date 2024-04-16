4 شهداء وجرحى في قصف استهدف منزلا في رفح

MENAFN - Jordan News Agency)

غزة 16 نيسان (بترا) - استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون، فجر اليوم الثلاثاء، بعد استهداف طائرات الاحتلال الإسرائيلي لمنزل في رفح جنوب قطاع غزة.

وأعلنت مصادر طبية، عن وصول جثامين 4 شهداء بينهم طفل وعدد من الجرحى للمستشفى الكويتي في المدينة، بعد استهداف طيران الاحتلال لمنزل يعود لعائلة أبو لبدة في حي تل السلطان غرب رفح جنوب القطاع.

والليلة الماضية، استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون، بعد قصف طيران الاحتلال لمسجد في جباليا شمال القطاع.

وأفادت مصادر طبية بوصول عدد من الشهداء، و9 إصابات إلى مستشفى كمال عدوان شمال القطاع، نتيجة استهداف طائرات الاحتلال لمسجد شهداء الفاخورة غرب مخيم جباليا.

كما توغلت عدد من آليات الاحتلال في بلدة بيت حانون شمال القطاع، وحاصرت مدرسة تؤوي نازحين في البلدة وأطلقت النيران عليهم.

وتحدثت عدة مصادر فلسطينية عن انقطاع الاتصالات والإنترنت عن مدينة بيت حانون شمال القطاع، بالتزامن مع توغل قوات الاحتلال.

وواصلت قوات الاحتلال إطلاق نيران رشاشاتها الثقيلة غرب بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، كما تواصل القصف المدفعي على المناطق الشرقية الشمالية للقطاع.

ومنذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على القطاع المحاصر في السابع من تشرين الأول الماضي، وبحسب حصيلة غير نهائية لوزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، ارتفعت حصيلة الشهداء إلى 33797، جُلهم من الأطفال والنساء، كما ارتفعت حصيلة الإصابات إلى 76465، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

--(بترا)

رصد/أغ/أ م/ب ط

16/04/2024 09:15:25