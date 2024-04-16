4 شهداء وجرحى في قصف استهدف منزلا في رفح

(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 16 نيسان (بترا) - استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون، فجر اليوم الثلاثاء، بعد استهداف طائرات الاحتلال الإسرائيلي لمنزل في رفح جنوب قطاع غزة.
وأعلنت مصادر طبية، عن وصول جثامين 4 شهداء بينهم طفل وعدد من الجرحى للمستشفى الكويتي في المدينة، بعد استهداف طيران الاحتلال لمنزل يعود لعائلة أبو لبدة في حي تل السلطان غرب رفح جنوب القطاع.
والليلة الماضية، استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون، بعد قصف طيران الاحتلال لمسجد في جباليا شمال القطاع.
وأفادت مصادر طبية بوصول عدد من الشهداء، و9 إصابات إلى مستشفى كمال عدوان شمال القطاع، نتيجة استهداف طائرات الاحتلال لمسجد شهداء الفاخورة غرب مخيم جباليا.
كما توغلت عدد من آليات الاحتلال في بلدة بيت حانون شمال القطاع، وحاصرت مدرسة تؤوي نازحين في البلدة وأطلقت النيران عليهم.
وتحدثت عدة مصادر فلسطينية عن انقطاع الاتصالات والإنترنت عن مدينة بيت حانون شمال القطاع، بالتزامن مع توغل قوات الاحتلال.
وواصلت قوات الاحتلال إطلاق نيران رشاشاتها الثقيلة غرب بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، كما تواصل القصف المدفعي على المناطق الشرقية الشمالية للقطاع.
ومنذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على القطاع المحاصر في السابع من تشرين الأول الماضي، وبحسب حصيلة غير نهائية لوزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، ارتفعت حصيلة الشهداء إلى 33797، جُلهم من الأطفال والنساء، كما ارتفعت حصيلة الإصابات إلى 76465، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.
--(بترا)
رصد/أغ/أ م/ب ط
16/04/2024 09:15:25
MENAFN16042024000117011021ID1108099230
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.