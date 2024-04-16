طقس دافئ في معظم المناطق حتى الجمعة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 16 نيسان (بترا)-يطرأ اليوم الثلاثاء، ارتفاع قليل على درجات الحرارة، ويكون الطقس دافئا في معظم المناطق، وحارا نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة خاصة في شرق المملكة، وتكون الرياح شرقية معتدلة السرعة.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، توالي درجات الحرارة ارتفاعها يوم غدٍ الأربعاء، لتسجل أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي 5-7 درجات مئوية، ويكون الطقس دافئاً في معظم المناطق، وحارا نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح جنوبية الى جنوبية غربية معتدلة السرعة.

ويطرأ الخميس، انخفاض قليل على درجات الحرارة مع بقاء الطقس دافئا في معظم المناطق، وحارا نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.

كما ويطرأ الجمعة، انخفاض قليل اخر على درجات الحرارة، ويكون الطقس دافئا في معظم المناطق، وحارا نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 27 - 17 درجة مئوية، وفي غرب عمان 25 - 15، وفي المرتفعات الشمالية 23 - 14 وفي مرتفعات الشراة 22 - 13, وفي مناطق البادية 29 - 18 وفي مناطق السهول 28 - 18, وفي الأغوار الشمالية 32 - 19, وفي الأغوار الجنوبية 34 - 22، وفي البحر الميت 33 - 21، وفي خليج العقبة 34 - 22 درجة مئوية.

-- (بترا)

م ح/ س س

16/04/2024 07:00:48