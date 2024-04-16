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أعراض نقص فيتامين B12 عند النساء.. ما هي؟

4/16/2024 4:43:07 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان -الغد- ما معدل فيتامين B12 الطبيعي عند النساء، وكيف يمكن تشخيص أعراض الإصابة به؟
يعد فيتامين B12 من العناصر الغذائية الضرورية للجسم، فهو يساعد في الحفاظ على صحة الدم والخلايا العصبية. كما يسهم في تكوين الحمض النووي المتواجد في جميع خلايا الجسم، ويعزز إنتاج خلايا الدم الحمراء. وتماماً مثل العناصر الغذائية الأخرى المتواجدة في الجسم، يمكن أن ينخفض المعدل الطبيعي الذي يحتاجه الجسم وذلك لأسباب عدة، بحسب ما نشر موقع "سي ان ان العربية".
ما المعدل الطبيعي من فيتامين B12 الذي يحتاجه الجسم؟
يختلف المعدل الذي يحتاجه الجسم بحسب العمر. وأشار المعهد الوطني للصحة إلى أن المعدل الطبيعي للبالغين يبلغ 2.4 ميكروغرام في اليوم الواحد، ويختلف هذا المعدل عند المرأة الحامل ليرتفع إلى 2.6 ميكروغرام في اليوم، و2.8 في حال الرضاعة الطبيعية.
ولكن، يستمد الجسم فيتامين B12 من مختلف أنواع الأكل. ويمكن للحفاظ على نظام غذائي صحي ومتوازن أن يمنع انخفاض هذا المعدل. وتعد اللحوم على أنواعها مثل الأسماك، واللحم الأحمر، والدجاج، والبيض، والحليب، وغيرها من المنتجات المشتقة من الحليب، كلها غنية بفيتامين B12، إضافة إلى المحار، والخميرة الغذائية، وحبوب الإفطار المدعمة بفيتامين B12.
ما الأعراض التي من الممكن أن تشير إلى نقص فيتامين B12 عند النساء؟
يشير الموقع الإلكتروني الرسمي لـ"المكتبة الوطنية للطب" في أميركا، إلى أن الأعراض قد تختلف من شخص لآخر. وفي بعض الحالات قد لا تظهر أي منها أو تكون حدتها خفيفة جداً، وتشمل:
- الإسهال أو الإمساك.
- التعب أو عدم التمتع بالطاقة الكافية.
- الشعور بالدوار عند الوقوف أو بذل أي مجهود.
- فقدان الشهية.
- شحوب البشرة.
- الشعور بالانزعاج.
- ضيق التنفس خصوصاً عند ممارسة الرياضة.
- تورم اللسان أو احمراره أو نزيف في اللثة.
أما طرق العلاج، فقد تختلف بحسب حدة نقص فيتامين B12 والسبب الذي يؤدي إلى هذا النقص. وفي حال كان المعدل منخفضا جداً، فإنه من الممكن أن يلجأ الأطباء إلى وصف حقن من فيتامين B12 التي تعطى مرة في الشهر أو أكثر بحسب حاجة الجسم، ولكن في حالات النقص الخفيف، تكون المكملات الغذائية الغنية بفيتامين B12 الأنسب، إضافة إلى اعتماد نظام غذائي صحي ومتنوع غني بهذا الفيتامين.

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