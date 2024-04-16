مهرجان عشيات طقوس السابع عشر الدولي

MENAFN - Alghad Newspaper) على مسارح المركز الثقافي الملكي و مسرح شمس و مسرح أسامة المشيني و المسرح الصيفي و مسارح الجامعة الأردنية تنطلق التظاهرة المسرحية لفرقة طقوس المسرحية مهرجان عشيات طقوس الدولي السابع عشر في ٥/٢٨ و لغاية ٦/١ بمشاركة سبعة عشر عمل من أربعة عشر دولة عربية و صديقة.



الدورة السابعة عشر تحمل اسم المخرج الراحل خالد الطريفي، ويكرم فيها ثلة من الفنانين العرب والفنانيين المحليين وسيعلن فيما بعد عن أسمائهم وهذا العام يضم المهرجان ثلاث مسارات هي:



المسار الرئيسي عشيات طقوس السابع عشر

و مسار عشيات المونودراما و"الديو" دراما الأول

و مسار عشيات للمسرح الشبابي الأول



و تم تشكيل لجنة التحكيم من الأستاذة

د عدنان مشاقبة / الأردن

محمد الشوابكة / الأردن

شايش النعيمي / الأردن

تقي ولد عبد الحي / موريتانيا

د رشا ناصر العلي / سوريا

و اتفقت الهيئة العامة لفرقة طقوس على أن يكون الدكتور فراس الريموني رئيسا للجنة العليا.

و الدكتور يحيى البشتاوي مديراً لمهرجان عشيات طقوس السابع عشر.

و المخرج واصف الدلالعة مديراً تنفيذياً للمهرجان .

و المخرج عيسى الجراح مديرا لمسار عشيات المونودراما و الديو دراما الأول.

و المخرج معتمد المناصير مديراً للمسار الشبابي لعشيات طقوس.

و الدكتور علي الشوابكة مديرا الندوات و المؤتمرات الفكرية.



و تم تشكيل اللجان المختلفة لإدارة المهرجان

الفنان حسام ذياب والفنان و حسام حازم مسؤول اللجنة الإعلامية

الفنانه رانيا الخلايلة للعلاقات العامة

الفنان محمود الجراح والمخرج محمود الزغول اللجان التنفيذية

الفنان تيسير البريجي للتقنيات

و ستكون جوائز المهرجان موزعة على النحو التالي:



جوائز المهرجان :

ملاحظة : ( تشمل الجوائز مسار عشيات ومسار الديودراما والمونودراما ، جوائز مهرجان الشاب لوحده )

١- جائزة أفضل عمل / عشيات

٢- جائزة أفضل عمل ديودراما

٣- جائزة أفضل عمل مونودراما

٤- جائزة أفضل إخراج ( جائزة واحده يتنافس عليها كل المسارات )

٥- جائزة أفضل سينوغرافيا ( جائزة واحده يتنافس عليها كل المسارات )

٦- جائزة أفضل نص مسرحي / تأليف ( جائزة واحده يتنافس عليها كل المسارات )

٧- جائزة أفضل موسيقى / تأليف ( جائزة واحدة يتنافس عليها كل المسارات )

٨- جائزة أفضل ممثل / عشيات

٩- جائزة أفضل ممثلة / عشيات

١٠- جائزة أفضل ممثل/ة مونودراما

١١- جائزة أفضل ثنائي ديو دراما