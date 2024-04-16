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مهرجان عشيات طقوس السابع عشر الدولي

4/16/2024 4:43:07 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) على مسارح المركز الثقافي الملكي و مسرح شمس و مسرح أسامة المشيني و المسرح الصيفي و مسارح الجامعة الأردنية تنطلق التظاهرة المسرحية لفرقة طقوس المسرحية مهرجان عشيات طقوس الدولي السابع عشر في ٥/٢٨ و لغاية ٦/١ بمشاركة سبعة عشر عمل من أربعة عشر دولة عربية و صديقة.


الدورة السابعة عشر تحمل اسم المخرج الراحل خالد الطريفي، ويكرم فيها ثلة من الفنانين العرب والفنانيين المحليين وسيعلن فيما بعد عن أسمائهم وهذا العام يضم المهرجان ثلاث مسارات هي:

المسار الرئيسي عشيات طقوس السابع عشر
و مسار عشيات المونودراما و"الديو" دراما الأول
و مسار عشيات للمسرح الشبابي الأول

و تم تشكيل لجنة التحكيم من الأستاذة
د عدنان مشاقبة / الأردن
محمد الشوابكة / الأردن
شايش النعيمي / الأردن
تقي ولد عبد الحي / موريتانيا
د رشا ناصر العلي / سوريا
و اتفقت الهيئة العامة لفرقة طقوس على أن يكون الدكتور فراس الريموني رئيسا للجنة العليا.
و الدكتور يحيى البشتاوي مديراً لمهرجان عشيات طقوس السابع عشر.
و المخرج واصف الدلالعة مديراً تنفيذياً للمهرجان .
و المخرج عيسى الجراح مديرا لمسار عشيات المونودراما و الديو دراما الأول.
و المخرج معتمد المناصير مديراً للمسار الشبابي لعشيات طقوس.
و الدكتور علي الشوابكة مديرا الندوات و المؤتمرات الفكرية.


و تم تشكيل اللجان المختلفة لإدارة المهرجان
الفنان حسام ذياب والفنان و حسام حازم مسؤول اللجنة الإعلامية
الفنانه رانيا الخلايلة للعلاقات العامة
الفنان محمود الجراح والمخرج محمود الزغول اللجان التنفيذية
الفنان تيسير البريجي للتقنيات
و ستكون جوائز المهرجان موزعة على النحو التالي:


جوائز المهرجان :
ملاحظة : ( تشمل الجوائز مسار عشيات ومسار الديودراما والمونودراما ، جوائز مهرجان الشاب لوحده )
١- جائزة أفضل عمل / عشيات
٢- جائزة أفضل عمل ديودراما
٣- جائزة أفضل عمل مونودراما
٤- جائزة أفضل إخراج ( جائزة واحده يتنافس عليها كل المسارات )
٥- جائزة أفضل سينوغرافيا ( جائزة واحده يتنافس عليها كل المسارات )
٦- جائزة أفضل نص مسرحي / تأليف ( جائزة واحده يتنافس عليها كل المسارات )
٧- جائزة أفضل موسيقى / تأليف ( جائزة واحدة يتنافس عليها كل المسارات )
٨- جائزة أفضل ممثل / عشيات
٩- جائزة أفضل ممثلة / عشيات
١٠- جائزة أفضل ممثل/ة مونودراما
١١- جائزة أفضل ثنائي ديو دراما

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