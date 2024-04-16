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إشاعات لا تنال من قوتنا

4/16/2024 4:42:56 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) د. أشرف الراعي مؤسفة تلك الإشاعات التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد المناوشات العسكرية التي وقعت بين إيران والاحتلال الإسرائيلي مؤخراً، مؤسفة وتحتاج إلى ضبط فوري في ظل الانفلات الكبير الذي تشهده مواقع التواصل الاجتماعي؛ حتى أصبحت تخرج في بعض السياقات عن مضمونها، وتتجاوز حرية الرأي والتعبير المقرة دستوراً وقانوناً.
((الكلام الكاذب)) انتشر كالنار في الهشيم عن إغلاقات شملت أنحاء البلاد، فيما روجت إشاعات أخرى لأن ((بلادنا في خطر))، وهنا كان الموقف الرسمي بالتشدد في تحويل كل من يرتكب ترويجاً للإشاعات إلى القضاء ((مُصيباً وفي مكانه)) وهو موقف نحتاجه اليوم في ظل حاجتنا للتكاتف، والوقوف يداً واحدة في صف الأردن، وحمايته من أي مخططات يمكن أن تحاك له؛ فالأردن بلد كان وما يزال في عين العاصفة، لكنه قوي بقيادته وأمنه وجيشه وشعبه من أقصاه إلى أقصاه.
وفي التأصيل القانوني، فلقد نصت العديد من التشريعات سواء في الإطار الوطني أو الدولي على حرية الرأي والتعبير، ابتداءً من الدستور وليس انتهاء بالقوانين الداخلية والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها المملكة، حيث نص الدستور الأردني على حرية الرأي والتعبير في الفقرة الأولى من المادة 15 من الدستور والتي جاء فيها ((تكفل الدولة حرية الرأي، ولكل أردني أن يعرب بحرية عن رأيه بالقول والكتابة والتصوير وسائر وسائل التعبير بشرط ألا يتجاوز حدود القانون))، لكن الدستور – وكما يلاحظ- ربط هذه الحرية وقيدها بعدم تجاوز حدود القانون وعدم الخروج عليه، ومن ذلك عدم الترويج للإشاعات أو الإساءة للبلاد ومنجزاتها الحضارية.
اليوم ومع انتشار مواقع التواصل الاجتماعي، والمنصات الرقمية الذكية، وأنظمة الذكاء الاصطناعي وتطبيقات الهواتف الذكية التي تنقل المعلومة بسرعة أصبحنا اليوم إزاء شكل جديد من أشكال الإعلام، يمكن من خلاله التعبير عن الآراء بحرية، ودونما اعتبار للحدود، وهو ما دفع العديد من الأشخاص إلى ممارسة هذا الحق بصورة منفلتة من عقال القانون رغم التشدد في العقوبات الواردة في ((قانون الجرائم الإلكترونية)) المعدل أواخر العام الماضي، كما أصبحنا اليوم إزاء مفهوم جديد وهو ((المواطن الصحفي))؛ الذي ينقل من خلاله المواطن إلى العامة، وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، والمنصات الرقمية المعلومات التي يريدها عبر بث محتوى إعلامي يكون غير منضبط أحيانا.
وفي ظل ذلك كله؛ نحن اليوم بحاجة إلى تطبيق القانون بشدة، فالإساءات إلى البلاد وتداول الإشاعات لا تخدم الوطن في المرحلة الحالية، ولا بد من تطبيق صارم لقانون الجرائم الإلكترونية بما يحمي بلادنا من هذه المهاترات التي يمكن لها أن تثير الرعب في قلوب المواطنين وتروع الآمنين وبما يشكل خروجاً على القانون واعتداء على حق الآخرين في توفير معلومة صحيحة صادقة، وهو دور الإعلام المهني الذي يجب أن يعود له برعاية رسمية؛ كما يتوجب في هذه المرحلة الدقيقة على الدولة دعم وسائل الإعلام الرصينة وتطويرها لتواكب الثورة التقنية، بما يقدم منتجاً إعلامياً رصيناً هادفاً يليق بمجتمعنا الأردني ويوفر المعلومة صحيحة وصادقة وشفافة للمواطن وتطبيق القانون على كل من يتداول إشاعة يمكن أن تسيء إلى منجزاتنا الوطنية أو تروع المواطن.

MENAFN16042024000072011014ID1108099195

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