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وزير الأشغال: ضرورة الالتزام بموعد تسليم مشروع طريق إربد/ النعيمة -الحصن

4/16/2024 4:42:56 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) تفقد وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس ماهر أبو السمن سير الأعمال في مشروع صيانة طريق إربد، في المنطقة الممتدة من مثلث النعيمة وحتى منطقة الحصن والذي بدأت الوزارة العمل فيه بداية الشهر الحالي.


ووجه أبو السمن خلال جولة ميدانية في المشروع، مساء أمس، بضرورة الالتزام بالموعد المقرر لإنهاء العمل نظرا لأهمية الطريق الذي يربط مدينة إربد بالمدن والبلدات المحيطة، إضافة لربطها بشكل مباشر بمحافظات العاصمة والمفرق والزرقاء ومنها الى بقية محافظات المملكة.


وتنفذ وزارة الأشغال أعمال صيانة للخلطات الأسفلتية القائمة على الطريق بما يتضمن أعمال كشط الخلطة الإسفلتية القائمة ومعالجة التشققات، حيثما لزم وتنفيذ خلطات إسفلتية جديدة لأجزاء من الطريق.


وكانت الوزارة قد عملت على تقسيم العمل الى مراحل عدة بهدف ضمان انسيابية الحركة المرورية على الطريق الحيوي الذي يشهد كثافة مرورية عالية.


كما قامت الوزارة بتعزيز عناصر السلامة المرورية ووضع اللوحات التحذيرية والإرشادية في مناطق العمل، كما قامت بتجهيز تحويلات جزئية ليلية لحركة السير في المنطقة المراد صيانتها لغايات تنفيذ أعمال الكشط والخلطات الإسفلتية.


وتدعو الوزارة المواطنين سالكي الطريق إلى التقيد بأسس القيادة الآمنة وتعليمات كوادرها العاملة في الميدان وتعليمات الشركاء في مديرية الأمن العام والالتزام بالإشارات التنبيهية والتحذيرية.-(بترا)

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