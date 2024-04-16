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القطاع التجاري: العلم الأردني مبعث فخر

4/16/2024 4:42:56 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أكد مجلس إدارة غرفة تجارة الأردن أن للعلم مكانة عظيمة في وجدان وقلوب أبناء الوطن، وهو مبعث اعتزاز الأردنيين جميعا، ويمثل الرمزية الوطنية ويجسد معاني الإباء والوحدة والحرية والكرامة والاعتزاز بالراية الوطنية.


ودعا المجلس القطاع التجاري والخدمي في عموم المملكة إلى رفع العلم الأردني على مباني كل المؤسسات والشركات والمحال التجارية للقطاع التجاري والخدمي، استجابة للحملة الوطنية الرابعة "علمنا عال" التي تنفذها وزارة الثقافة بالشراكة مع مؤسسات الدولة المختلفة، للاحتفاء باليوم الوطني للعلم الأردني.


وأعرب المجلس في بيان اليوم الثلاثاء، عن اعتزازه والقطاع التجاري والخدمي بهذه المناسبة التي تصادف اليوم الثلاثاء، والتي تحمل معاني الفخر والإباء والكبرياء وتعبر عن الانتماء للأردن وأهمية الالتفاف حول راية الوطن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني.


وشدد على أهمية رفع العلم الأردني بكل المناسبات والاحتفالات الوطنية، باعتباره شاهدا على تاريخ الوطن الغالي وإنجازاته في مختلف المجالات.-(بترا)


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