وزير الدفاع الإسرائيلي يناقش الخطوات التالية في رفح



وركزوا على إجلاء المدنيين من رفح، في جنوب قطاع غزة والتوسع في توصيل المواد الغذائية والأدوية، وفقا للمكتب الصحافي الحكومي.



وفر أكثر من مليون شخص إلى رفح هربا من الهجمات في جميع أنحاء القطاع المكتظ بالسكان، وهناك مخاوف متزايدة من أن الهجوم الإسرائيلي المخطط له في رفح قد يؤدي إلى سقوط عدد كبير من الضحايا المدنيين.



وقبل أن تشن إيران هجومها على إسرائيل الأسبوع الماضي، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه حدد موعدا لشن هجوم في رفح، على الرغم من أن غالانت ناقض ذلك بعد ذلك بوقت قصير.



وفي الوقت نفسه، تحدث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع أمير قطر ودعا إلى زيادة التعاون بين الدول الإسلامية في ضوء الحرب في غزة، حسبما ذكر مكتبه.

ويجب على هذه الدول زيادة جهودها لوقف“الهجمات الوحشية” الإسرائيلية في قطاع غزة ومحاسبة البلاد على“الجرائم ضد الإنسانية”، وفقا لبيان صادر عن مكتب الرئاسة.



وقال أردوغان لأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني إنه من الضروري ممارسة تأثير مقيد على إسرائيل والعمل بحس سليم من أجل منع انتشار التوترات في المنطقة.-(د ب أ)