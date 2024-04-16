Thursday, 18 April 2024 10:27 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


وزير الدفاع الإسرائيلي يناقش الخطوات التالية في رفح

4/16/2024 4:42:44 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) ناقش وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت يوم أمس الاثنين اتخاذ مزيد من الإجراءات في رفح مع ممثلين عن وزارته وهيئة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق الإسرائيلية التي تشرف على الاتصالات مع الفلسطينيين والمساعدات.


وركزوا على إجلاء المدنيين من رفح، في جنوب قطاع غزة والتوسع في توصيل المواد الغذائية والأدوية، وفقا للمكتب الصحافي الحكومي.


وفر أكثر من مليون شخص إلى رفح هربا من الهجمات في جميع أنحاء القطاع المكتظ بالسكان، وهناك مخاوف متزايدة من أن الهجوم الإسرائيلي المخطط له في رفح قد يؤدي إلى سقوط عدد كبير من الضحايا المدنيين.


وقبل أن تشن إيران هجومها على إسرائيل الأسبوع الماضي، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه حدد موعدا لشن هجوم في رفح، على الرغم من أن غالانت ناقض ذلك بعد ذلك بوقت قصير.


وفي الوقت نفسه، تحدث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع أمير قطر ودعا إلى زيادة التعاون بين الدول الإسلامية في ضوء الحرب في غزة، حسبما ذكر مكتبه.
ويجب على هذه الدول زيادة جهودها لوقف“الهجمات الوحشية” الإسرائيلية في قطاع غزة ومحاسبة البلاد على“الجرائم ضد الإنسانية”، وفقا لبيان صادر عن مكتب الرئاسة.


وقال أردوغان لأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني إنه من الضروري ممارسة تأثير مقيد على إسرائيل والعمل بحس سليم من أجل منع انتشار التوترات في المنطقة.-(د ب أ)

MENAFN16042024000072011014ID1108099191

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث