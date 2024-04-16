الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية تُسيّر 75 شاحنة جديدة إلى غزة



وحملت القافلة المكونة من 75 شاحنة الطرود الغذائية لتعبر جسر الملك حسين نحو معبر كرم أبو سالم ليصار إلى إيصالها وتسليمها لأهلنا في غزة وتوزيعها من خلال الجمعيات والمنظمات الشريكة في القطاع.



وأكد أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية الدكتور حسين الشبلي أهمية معالجة النقص في المواد الغذائية في قطاع غزة، مبيناً أن الهيئة تعمل على استمرارية إدخال المساعدات الغذائية للقطاع وزيادة حجم المساعدات المرسلة وبأسرع وقت ممكن.



وأضاف الشبلي بأنه ومنذ نهاية شهر رمضان المبارك ودخول عيد الفطر تم إرسال أكثر من 280 شاحنة من المواد الغذائية الأساسية إلى أهلنا في غزة، وقد وصل مجموع الشاحنات المرسلة عبر الجسر البري 962 شاحنة.



وتستمر الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية في استقبال التبرعات النقدية من خلال حسابها البنكي في بنك الاتحاد رقم JO32 UBSI 1030 0000 4010 1659 9151 06 أو من خلال المحافظ الالكترونية أو من خلال كليك JHCOGAZA، إضافة إلى "اي فواتيركم" ومن خلال موقعها الالكتروني

























