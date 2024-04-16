صرف دعم بدل المحروقات لوسائط النقل الخميس



وقال الوريكات في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، إن صرف المستحقات يأتي ضمن خطة الحكومة لمواصلة تحمل تكاليف بدل فرق أرتفاع أسعار المحروقات على التكاليف التشغيلية لأجور وسائط النقل العام للركاب للتخفيف عن المواطنين من مستخدمي وسائط النقل العام، بعدم رفع الأجور وتحمل ودفع هذه التكاليف للمشغلين من خلال صرفها لمستحقيها بتعبئة المحروقات؛ حسب نوع الوقود المستخدم لواسطة النقل، ومن خلال محطات المحروقات المعتمدة في كل محافظة.



وأوضح أن آخر موعد لصرف هذا الدعم سيكون نهاية يوم الجمعة الموافق 31 أيار المقبل.



وشدد على ضرورة التزام المشغلين بالموعد النهائي للصرف، مشيرا إلى أن تحديد هذه المدة يهدف إلى إفساح المجال للبدء بالعمل على الدفعات القادمة.

وبين أن هذا الصرف يأتي وفقا لقرار مجلس الوزراء، بدعم مشغلي وسائط النقل العام على خطوط نقل الركاب وسيارات التكسي ضمن اختصاص الهيئة.



ولفت الوريكات إلى استكمال جميع الإجراءات الخاصة بدعم المحروقات لمستحقيه؛ ما يتيح للمشغلين المستفيدين مراجعة الشركات المعتمدة لتعبئة مركباتهم بالوقود بقيم الدعم المعتمدة في الموعد المعلن.





