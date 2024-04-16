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صحة غزة تناشد توفير مولدات للمستشفيات لتجنب كارثة بالقطاع

4/16/2024 4:42:31 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) ناشدت وزارة الصحة في غزة، الثلاثاء، المؤسسات المعنية توفير مولدات للمستشفيات لتجنب كارثة صحية، كون مولداتها قابلة للتوقف في أي وقت بسبب عملها بكامل طاقتها على مدار الساعة، بالتزامن مع الحرب الإسرائيلية المستمرة على القطاع.


وقالت الوزارة في بيان: "بعد مرور 193 يوما من العدوان على غزة، هناك خشية كبيرة من توقف مولدات الكهرباء التي عملت بكامل طاقتها على مدار الساعة في المستشفيات".


وأضافت أن "الشواهد تشير بأنها قابلة للتوقف في أي لحظة، الأمر الذي يؤدي إلى كارثة صحية".


وناشدت الوزارة "كافة المؤسسات المعنية بتوفير مولدات جديدة أو العمل على عودة خطوط الكهرباء للمستشفيات" في القطاع.


يأتي ذلك بينما يواصل الجيش الإسرائيلي حربه المدمرة على القطاع منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، والتي خلفت عشرات الآلاف من القتلى والجرحى، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، وفق بيانات فلسطينية وأممية.


وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن بوقف إطلاق النار فورا، وكذلك رغم مثولها للمرة الأولى أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".-(الأناضول)

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