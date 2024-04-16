مدير وكالة الطاقة الذرية يخشى أن تقصف إسرائيل منشآت نووية إيرانية



وقال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، يوم الاثنين، إن إسرائيل سترد على الهجوم الذي شنته إيران مطلع الأسبوع بالصواريخ والطائرات المسيّرة رداً على ما يُعتقد أنها غارة جوية إسرائيلية على مجمع سفارة طهران في دمشق في الأول من أبريل (نيسان).



وجاء ذلك التصريح وسط دعوات لضبط النفس من جانب الحلفاء الحريصين على تجنب تصاعد الصراع في الشرق الأوسط، وفق ما ذكرته وكالة ((رويترز)) للأنباء.



وقال غروسي إن إيران أغلقت منشآتها النووية، الأحد، بسبب ((اعتبارات أمنية)) وأعادت فتحها، الاثنين ، لكنّه أبقى مفتشي الوكالة بعيداً ((حتى نرى أن الوضع هادئ تماماً)).



وأضاف غروسي في تصريحات للصحافيين في نيويورك ((سنستأنف غداً... ليس لهذا تأثير على نشاط التفتيش)).

وعندما سُئل عن احتمال تعرض المنشآت النووية الإيرانية لقصف إسرائيلي، قال غروسي ((إننا قلقون دائماً بشأن هذا الاحتمال)). وحث على ((ضبط النفس الشديد)).

وتجري الوكالة الدولية للطاقة الذرية بانتظام عمليات تفتيش للمنشآت النووية الرئيسية في إيران مثل محطات التخصيب في نطنز التي تعد جزءاً رئيسياً من البرنامج النووي للبلاد.

وتقول إيران إن برنامجها النووي سلمي تماماً، لكن القوى الغربية تتهمها بالسعي لصنع قنابل نووية.-(وكالات)